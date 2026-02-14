Čilić objasnio razliku između top 10 sada i u vrijeme ‘Velike trojke’

Marin Čilić već dugo igra na najvišoj razini i pozvan je komentirati razlike između generacija – hrvatski tenisač naveo je ključnu razliku između sadašnjih Top 10 i Top 10 iz vremena Velike trojke.
“Ako usporedite razine igre, razlika nije prevelika. Ali prije 10, 12 ili 14 godina imali ste momke koji su bili nevjerojatno konstantni, igrali su iz tjedna u tjedan na vrlo visokoj razini. Tomaš Berdych, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga – mnogo tih igrača koji su igrali zaista dobro iz tjedna u tjedan“, rekao je Čilić i dodao:
“Danas momci imaju razinu. Natječu se izuzetno dobro. Imaju sjajnu igru. Ali mislim da svi ti igrači koji su u skupini od 5. do 20. mjesta mogu još malo poraditi na toj konstantnosti kako bi donosili tu razinu iz tjedna u tjedan. Mislim da je to jedina razlika.“
Govorio je i o Novaku Đokoviću, koji je samo godinu dana stariji od njega, a i dalje igra na vrhunskoj razini.
“Ogromna inspiracija. Vidite koliko je posvećen. I čak nakon prošle godine, za prvaka kakav jest, s četiri polufinala na Grand Slamovima i teškim porazima od Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera na sva četiri, nastavio je vjerovati i raditi na svojoj igri. U Australiji je počeo igrati agresivnije i to mu se isplatilo na nevjerojatan način“, kaže Čilić i nastavlja:
“Vidite koliko je discipliniran i profesionalan kada su u pitanju prehrana, treninzi, mobilnost, sve što radi. To mu je donijelo nekoliko dodatnih godina na nevjerojatnoj razini.“
Čilić je u karijeri osvojio jednu Grand Slam titulu, US Open 2014., uz po finale u Melbourneu i na Wimbledonu, kao i polufinale Roland Garrosa.
