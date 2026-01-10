Bublik protiv Musettija u Hong Kongu traži ulaznicu među Top 10

Podijeli :

Kobe Li/Nexpher Images Hong Kong via Guliver

Talijan Lorenzo Musetti, sedmi na ATP ljestvici, i Kazahstanac Aleksandar Bublik igrat će u finalu turnira u Hong Kongu koje pratite na Sport Klubu.

Drugi nositelj Bublik u finalu će tražiti svoju devetu turnirsku pobjedu koja bi ga dovela do Top 10 na ATP ljestvici, dok prvi nositelj Musetti traži tek treću.

Musetti se plasirao se u finale nakon što je u subotu u polufinalu pobijedio 16. tenisača svijeta Rusa Andreja Rubljova sa 6-7, 7-5, 6-4 poslije dva sata i 45 minuta igre. Ovo će biti deveto finale za 23-godišnjeg Talijana, ali je izgubio posljednjih šest, uključujući sva tri prošle godine. Posljednji put je slavio na turniru u Napulju u listopadu 2022.

Bublik, 11. na ATP ljestvici, u polufinalu je bio bolji od 64. tenisača svijeta Amerikanca Marcosa Girona sa 3-6, 6-4, 6-2. Za njega će to biti 16. finale karijere, a do sada je osvojio sedam naslova. Prošle godine pobijedio je u sva četiri finala koja je igrao, i to u Halleu, Gstaadu, Kitzbühelu i Hangzhouu.