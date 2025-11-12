Auger-Aliassime preokretom do pobjede protiv Sheltona u Torinu

Podijeli :

xRobertaxCorradin IPAxSportx via Guliver

Kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime pobijedio je Amerikanca Bena Sheltona 4:6, 7:6 (7), 7:5 u drugom kolu grupne faze ATP završnog turnira u Torinu.

Kanađanin je zadržao realne šanse za plasman u polufinale, dok se Amerikanac nada povoljnom ishodu u večernjem meču između Talijana Jannika Sinnera i Nijemca Alexandera Zvereva. Nade Amerikanca za plasman u polufinale polažu na Nijemca, koji bi trebao pobijediti Sinnera u večernjem meču, što bi svim četirima igračima dalo priliku da u petak dođu do polufinala.

POVEZANO Novak Đoković: Nikada neću reći da sam najveći u povijesti tenisa

Dvadesetpetogodišnji Auger-Aliassime u današnjem prvom meču drugog kola u skupini Björna Borga svladao je Sheltona, iako je izgubio prvi set, a u drugom spasio Amerikančeve break lopte Drugi set odlučen je u Tie-breaku, u kojem je Auger-Aliassime bio bolji s 9-7, iskoristivši tek četvrtu set-loptu.

U odlučujućem setu, oboje su ponovno dobro servirali, a u 12. gemu Kanađanin je iskoristio treću meč-loptu za pobjedu nakon gotovo dva i pol sata igre.

Kanađanin je dobio oba svoja međusobna meča protiv Amerikanca.

U posljednjem kolu, Shelton će se u petak suočiti sa Sinnerom, dok će se Auger-Aliassime suočiti sa Zverevom. U prvom kolu Nijemac je pobijedio Sheltona 2:0 u setovima, dok je Talijan istim rezultatom pobijedio Auger-Aliassimea.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.