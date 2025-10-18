Pratite na SK: Ruud protiv Humberta u finalu Stockholma

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Najbolji norveški tenisač Casper Ruud (ATP - 12.) i Francuz Ugo Humbert (ATP - 25.) borit će se u nedjeljnom finalu za pobjednički trofej na dvoranskom ATP 250 turniru u Stockholmu.

Humbert je postao prvi finalist nakon što mu je Danac Holger Rune bio prisiljen predati polufinalni meč nakon četiri odigrana gema u drugom setu, zbog bolova u lijevoj nozi. Kasnije se pokazalo kako je riječ o puknuću Ahilove tetive, koja se smatra najtežom ozljedom u profesionalnom sportu.

Teniska romantika u Baselu: Čilić protiv Goffina za plasman u glavni turnir VIDEO / Mučne scene u Stockholmu, 11. tenisač svijeta doživio najtežu ozljedu u sportu

Prvi nositelj je u trenutku predaje vodio sa 6-4, 2-2 i bio na putu prema šestoj pobjedi u sedmom međusobnom dvoboju protiv 27-godišnjeg Humberta, koji će u nedjelju igrati u svom drugom finalu ove godine, a ukupno desetog u karijeri te tražiti put prema osmom naslovu.

U drugom polufinalu je Ruud sa 6-3, 6-4 bio bolji od Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP – 23.) i tako mu uzvratio za ovogodišnji poraz u finalu dvoranskog turnira u Dallasu.

Ruud je došao do trećeg finala u 2025., a ukupno 26. u karijeri te trećeg u dvorani. Svih 13 naslova Norvežanin je osvojio na otvorenom.

Humbert ima prednost od 3-2 u međusobnim dvobojima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.