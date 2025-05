Osvajač Hamburga prejak za Čilića u prvom kolu Roland Garrosa

Podijeli :

NOUSHAD via Guliver Images

Marin Čilić nije se uspio plasirati u drugo kolo Roland Garrosa kao sretni gubitnik. U prvom kolu je bolji od njega bio aktualni pobjednik Hamburga Flavio Cobolli. Talijan je slavio s 3-0 u setovima.

Prvi gem je Čilić osvojio suvereno, ali ga je iz takta izbacio linijski sudac koji mu je dva puta svirao prijestup kod servisa. Čilić se već tad upustio u rasprave s glavnom sutkinjom što mu je možda i poremetilo koncentraciju jer je izgubio svoj sljedeći servis gem. Nakon toga je Cobolli povećao prednost te je sa 6:2 osvojio prvi set.

U drugom setu ponovno se umiješao linijski sudac koji je na gem lopti pri drugom servisu Čilića ponovno svirao prijestup. U ponovljenoj snimci činilo se kako prijestupa nije bilo, no povratka za Čilića nije bilo. Cobolli je u tom gemu stigao do breaka, a nakon što Međugorac u idućem gemu nije realizirao dvije break prilike Talijan je počeo odvajanje. Čilić je u cijelom setu uspio osvojiti tek jedan gem i Cobolli je s tek tri izgubljena gema došao do vodstva od 2-0 u setovima.

Pred Čilićem je potom slijedio skoro pa nemoguć zadatak jer je u svojoj karijeri tek sedam puta iz 34 meča uspio na Grand Slam razini nadoknaditi takav zaostatak.

Svoj skor nije Čilić uspio popraviti te je i treći set pripao Talijanu. Međugorac se držao do 2:2, ali tada je Cobolli s tri uzastopna gema napravio ključnu prednost koja mu je omogućila pobjede od 6:2, 6:1, 6:3. U sljedećem kolu Cobolli igra protiv pobjednika meča između Mattea Arnaldija i Felix-Auger Aliassimea dok Čilića čekaju pripreme za Wimbledon za koji je druga alternativa.