Legendarni Stan Wawrinka objavio odluku o odlasku u mirovinu: ‘Svaka knjiga ima svoj kraj’

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Švicarac će zaključiti svoju bogatu karijeru.

Stanislas “Stan” Wawrinka, druga najveća zvijezda švicarskog tenisa iza neprikosnovenog Rogera Federera, objavio je odluku o kraju karijere…

No to se neće dogoditi ove, nego sljedeće, 2026. godine.

„Svaka knjiga ima kraj. Vrijeme je da ispišem posljednje poglavlje svoje teniske karijere – 2026. bit će moja posljednja godina na ATP Touru“, napisao je 40-godišnji Wawrinka na društvenim mrežama.

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up D discipline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025

Svojedobno treći igrač svijeta, Wawrinka je osvojio tri Grand Slam titule, i to na tri različita turnira, a u njegovoj kolekciji jedino nedostaje trofej s Wimbledona.

Naslove je osvajao na Australian Openu 2014., Roland Garrosu 2015. te US Openu 2016. godine.

„Želim testirati svoje granice i završiti ovo putovanje na najbolji način. I dalje imam snove vezane uz ovaj sport. Vidimo se još jednom na putovanju kroz svijet“, zaključio je Stan, najavivši svoju posljednju sezonu u profesionalnoj karijeri.

Ukupno je osvojio 16 ATP trofeja, ali posljednji još 2017. godine u Ženevi.