‘Alcaraz želi još novaca kao da nema dovoljno, a kasnije će onda reći da je umoran’

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Legendarni tenisač Jimmy Connors osvrnuo se na to da Carlos Alcaraz igra mnogo egzibicija i da to poslije ostavlja traga na njegovim rezultatima na ATP Touru.

Španjolac je najesen sudjelovao na Laver Cupu u San Franciscu, pa na Six Kings Slamu u Rijadu, ali je potom na Mastersu u Parizu izgubio već u drugom kolu i taj neuspjeh zamalo ga je koštao prvog mjesta na svjetskoj listi.

POVEZANO Ipak ništa od Alcaraza u Bologni: ‘Jako mi je žao što ovo moram objaviti…’

Zatim se zbog ozljede povukao s Davis Cupa, gdje bi Španjolska s njim gotovo sigurno osvojila naslov.

Alcaraz već ima tri zakazane egzibicije prije početka nove sezone na Australian Openu. Početkom prosinca igra u New Jerseyju protiv Francisa Tiafoea, dok mu je u Miamiju rival João Fonseca. Za 10. siječnja ima zakazan dvoboj s Jannikom Sinnerom u Incheonu u Južnoj Koreji.

“Da, ovo je vrijeme kada se može zaraditi puno novca. Kao da već nema dovoljno”, našalio se legendarni Jimbo u podcastu koji vodi sa svojim sinom Brettom, na račun najboljeg tenisača svijeta.

“Više je uvijek bolje. Bit će zanimljivo vidjeti može li igrati još egzibicija i stići u Australiju umoran.”

Alcaraz je zbog svoje popularnosti postao pravi magnet za navijače. Gdje god se pojavi puni stadione i zato ga organizatori egzibicija zovu na sve strane. Zarada je vrlo velika, a on ili njegovi menadžeri i roditelji kao da ne znaju reći “ne”. Alcaraz je već potpisao ugovor o igranju na Laver Cupu sljedeće godine u Londonu. Za sada su to učinili samo on i Taylor Fritz.

“Poslije će reći da je igrao previše egzibicija, da je previše putovao. Možeš zaraditi puno novca, ali poslije i izgubiti u drugom kolu u Melbourneu“, upozorio je Connors, rekorder sa 109 ATP titula.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.