Alcaraz se mučio, ali ostao nepobjediv: Španjolac u finalu Dohe

Prvi tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz prvi je finalist ATP turnira u Dohi, on je u polufinalu nadigrao Andreja Rubljova sa 7-6 (3), 6-4.
Alcaraz je tako i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi.
Odličnom Španjolcu ovo je 34. prolazak u finale,a dosada je osvojio 25 naslova. Suparnik u subotnjoj završnici bit će mu bolji iz ogleda Čeha Jakuba Menšika i Francuza Arthura Filsa.
