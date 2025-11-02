12 godina nije igrala profesionalni tenis, a onda je na godišnjem odmoru stigla do finala na Malti

Podijeli :

Foto: Screenshot (Instagram: Karla Popović)

Sportski vikend obilježila je nevjerojatna teniska priča čija je glavna akterica bivša hrvatska tenisačica Karla Popović.

Kao sedamnaestogodišnjakinja bila je nadomak ulaska među 500 najboljih igračica svijeta, no 2013. godine odlučila je prekinuti karijeru i preseliti se u Sjedinjene Američke Države radi studija.

Ovih je dana ponovno dospjela u središte pažnje i to sasvim slučajno. Kako je otkrila za Croatian Tennis, tijekom godišnjeg odmora na Malti prijavila se na lokalni turnir, više iz zabave nego s ozbiljnim ambicijama.

Ispostavilo se, međutim, da njezin teniski talent nije izblijedio: čak 12 godina nakon oproštaja od profesionalnog sporta, Popović je izborila svoje treće ITF finale u karijeri i u nedjelju će se od 14 sati boriti za naslov.

Iako je do završnice došla bez izgubljenog seta, Karla naglašava da povratak tenisu nije u planu – nakon turnira vraća se svom poslu u financijskoj industriji.