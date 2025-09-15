11. tenisač svijeta opleo po Španjolcima: ‘Postoje jasne razlike u odgoju između njih i nas’

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni VIA gULIVER

Holger Rune nije baš najbolje podnio poraz od Španjolske u Davis Cupu, što potvrđuju i komentari na račun ponašanja protivničkih navijača.

Favorizirani Danac imao je meč-loptu na svom servisu, bio je na poen od toga da svojoj naciji osigura plasman na završni turnir i borbu za „salataru“. A onda…

Potpuni slom sistema i poraz u tie-breaku odlučujućeg seta od Pedra Martineza – 1:6, 6:4, 6:7 (3:7).

Na konferenciji za medije održanoj odmah nakon završetka meča koja je trajala čak tri sata i 15 minuta, 11. tenisač svijeta pronašao je krivce za svoj neuspjeh.

„Mislim da postoje jasne razlike u odgoju, manirima i obrazovanju između Danaca i Španjolaca. Ponašali su se nesportski, ali doživio sam i gore“, izjavio je vruće glave nekada četvrti reket svijeta.

Dvadesetdvogodišnjak je bio vrlo nezadovoljan i suđenjem, pa na kraju susreta nije pružio ruku sucu.

„Nije zaslužio pozdrav. Odradio je svoj posao loše, napravio puno pogrešaka i donosio čudne odluke“, objasnio je svoj stav mladić iz predgrađa Kopenhagena.

Rune ove sezone igra promjenjivo. Najbolji rezultati su mu titula na turniru serije 500 u Barceloni i finale Mastersa u Indian Wellsu, ali osim toga nije ostvario uspjehe u skladu s očekivanjima.