SKener: Osim ‘slučaja Livaja’, Garcia ima još jednu veliku brigu uoči nastavka prvenstva

Hajduk je započeo pripreme za proljetni dio sezone, a na prvoj prozivci pojavilo se 30 igrača. Kadar je više-manje definiran, ne očekuju se značajniji dolasci (eventualno pojačanje na poziciji zadnjeg veznog), dok se očekuje prodaja barem jednog od mladih igrača u izlogu, a najviše upita postoji za Branimira Mlačića. Također, Bijeli će se pokušati razići s pojedinim igračima kojima ugovor istječe za šest mjeseci (Ivanom Lučićem, Ismaelom Diallom, Markom Capanom), a ostaje za vidjeti kako će se rasplesti situacija s Franom Karačićem i njegovim mogućim odlaskom na posudbu u Osijek, kao i hoće li Edgar Gonzalez završiti svoju avanturu na Poljudu.

Nakon 18 odigranih kola, Hajduk zauzima drugo mjesto na ljestvici s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Dinama. Trener Gonzalo Garcia od sredine listopada standardizirao je momčad, pa tako Marko Livaja nakon povratka od ozljede uglavnom ulazi s klupe. To je jedan od dva “problema” s kojima će se Garcia morati suočiti u nastavku sezone. Prvi, dakle, kako uklopiti najboljeg i najskupljeg igrača u postojeći sustav, a drugi se odnosi na pitanje prvog vratara: hoće li to biti iskusni reprezentativac Ivica Ivušić ili mladi i perspektivni Toni Silić.

Podsjetimo, 30-godišnji Ivušić ovog je ljeta potpisao za Hajduk, koji je ciparskom Pafosu isplatio 400 tisuća eura odštete. Ivušić je potpisao četverogodišnji ugovor, a sportski direktor Hajduka Goran Vučević tom je prilikom izjavio:

“Čast mi je pozdraviti novog igrača Hajduka Ivicu Ivušića. Jedan od najboljih, ako ne i najbolji hrvatski golman.”

Vučević se tada dotaknuo i Tonija Silića, kojem je prije Ivušićeva dolaska bio ponuđen novi ugovor:

“Riječ je o talentiranom golmanu na kojeg računamo. Bitno je strpljenje i da bude sretan što je drugi golman u Hajduku.”

Ivušić se povratkom u hrvatski nogomet htio približiti očima domaće javnosti i izborniku Zlatku Daliću uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku te kroz kvalitetne partije u Hajduku osigurati mjesto na Mundijalu. No, njegova prva polusezona na Poljudu nije bila bajna. Bilo je primljenih pogodaka iz “mrtvog kuta” protiv azerbajdžanske Zire, potom i Varaždina, loša reakcija u derbiju s Dinamom na udarac Arbera Hoxhe, kao i “petarda” protiv Rijeke u utakmici u kojoj nije imao nijednu obranu. Istina, bilo je i dobrih nastupa, ali od vratara reprezentativnog kalibra očekivalo se znatno više.

Utakmica na Rujevici bila je njegova posljednja među vratnicama, nakon čega je propustio završna četiri kola zbog ozljede pubične kosti, a zamijenio ga je Silić i – oduševio. Prvi vratar Hrvatske U-21 posebno se istaknuo u derbiju na Maksimiru, gdje je u prvom poluvremenu upisao nekoliko vrhunskih obrana i još jednom potvrdio da se na njega može ozbiljno računati. Već prošle sezone pod Gennarom Gattusom imao je zapažene nastupe u prvenstvu, kao i ove sezone na početku priprema pod Garcijom. No, na njega se tada nije gledalo kao prvu opciju, već je Garcia htio Lovru Majkića iz Istre, a Vučević mu je doveo Ivušića.

Što se tiče samih brojki, one su podjednake u ovoj sezoni, iako Ivušić, jasno, ima veći broj utakmica pa je samim time i uzorak veći. No, jedan podatak odskače, a to su visoke uhvaćene lopte u kojima Silić dominira i tako daje na sigurnosti momčadi.

Od dolaska Ivušića prošlo je šest mjeseci, a sve se češće nameće pitanje: treba li Silić još uvijek biti sretan što je drugi vratar Hajduka?

Sam Silić je istaknuo kako je naučio puno od Ivušića i ostalih kolega kroz treninge, ali utakmice i podražaj koji one donose ne može se mjeriti s niti jednim treningom. Već dovoljno vremena je u seniorskom nogometu i uz prvu ekipu, te se čini kako je došlo vrijeme da prigrli tu “jedinicu”.

No, u konačnici će odluku donijeti sam Garcia. Silić je dosad svaku priliku u Hajduku iskoristio i ozbiljno “puše za vratom” Ivušiću, kojem je ogroman motiv odlazak na još jedno Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom.

S druge strane, valja istaknuti kako Silić još nije potpisao novi ugovor i ima nekoliko upita iz inozemstva. A ako u skorijoj budućnosti ne postane prvi vratar, čini se da bi sreću mogao potražiti negdje drugdje.