Zagreb u svoje redove dovodi sina rukometne legende?

Rukometni insajder Hen Livgot objavio je da su pregovori u poodmakloj fazi i da je dogovor vrlo blizu.

🚨🇪🇸 DUYSHEBAEV TO ZAGREB? Talks are very advanced for Daniel Dujshebaev to join RK Zagreb! Not official yet — but strong market noise says it’s getting very close.© Hen Livgot (@livgot)#Handball #Transfers pic.twitter.com/eFqViggrbZ — Hen Livgot (@Hen_Livgot) January 23, 2026

Dujšebajev je za Španjolsku odigrao 41 utakmicu i postigao 63 gola, a u nacionalnom dresu osvojio je šest medalja – dva zlata na europskim prvenstvima (2018., 2020.) te četiri bronce s Olimpijskih igara (2020., 2024.) i svjetskih prvenstava (2021., 2023.). Sin je legendarnog Talanta Dujšebajeva i brat poznatijeg Alexa, koji također igra za Kielce.

Zagreb je nedavno doveo i hrvatske reprezentativce Diana Nerisa Ćeška (21) i Zlatka Raužana (23) te produljio ugovor s Filipom Glavašem (28).