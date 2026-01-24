Zagreb u svoje redove dovodi sina rukometne legende?

24. sij 2026
RK Zagreb blizu je dovođenja španjolskog reprezentativca Daniela Dujšebajeva (28), lijevog vanjskog iz poljskog Kielcea.

Rukometni insajder Hen Livgot objavio je da su pregovori u poodmakloj fazi i da je dogovor vrlo blizu.

Dujšebajev je za Španjolsku odigrao 41 utakmicu i postigao 63 gola, a u nacionalnom dresu osvojio je šest medalja – dva zlata na europskim prvenstvima (2018., 2020.) te četiri bronce s Olimpijskih igara (2020., 2024.) i svjetskih prvenstava (2021., 2023.). Sin je legendarnog Talanta Dujšebajeva i brat poznatijeg Alexa, koji također igra za Kielce.

Zagreb je nedavno doveo i hrvatske reprezentativce Diana Nerisa Ćeška (21) i Zlatka Raužana (23) te produljio ugovor s Filipom Glavašem (28).

