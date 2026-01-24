Švicarski izbornik: Jake strane Hrvatske? Njihov mentalitet, oni idu po polufinale

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatski rukometaši nemaju previše vremena za odmor, nakon Islanda slijedi okršaj sa Švicarcima u nedjelju od 20:30.

Švicarci su u prvoj utakmici drugog kruga EP-a odigrali 29:29 s Mađarima, a njihov izbornik Andy Schmid najavio je Hrvatsku.

“Igramo protiv stvarno dobre momčadi. Oni idu po polufinale. U utakmici protiv Islanda pokazali su da su na vrhu europskog rukometa i mi za ovu utakmicu moramo biti jako, jako dobro pripremljeni.”

Mladom izborniku je ovo drugo veliko natjecanje, 2024. godine je još kao igrač nastupio na EP-u, a onda je nakon toga dobio priliku voditi reprezentaciju. Govorio je Schmid o našim adutima…

“To je njihov mentalitet. Pogotovo mentalitet u obrani, igraju vrlo agresivno. Nisu mnoge momčadi naviknute igrati protiv obrane 5-1, a Hrvati je igraju jako dobro. Imaju i iskusnog izbornika, Dagura Sigurdssona, te neke sjajne igrače koji svaki tjedan igraju na razini Lige prvaka. Zato opet moramo biti spremni na tešku utakmicu”, kaže Schmid.