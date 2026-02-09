Stigao poredak najboljih rukometnih reprezentacija na svijetu, evo gdje se nalazi Hrvatska

EHF je objavio najnoviji ranking reprezentacija nakon završenog Europskog prvenstva.

Najbolja reprezentacija na svijetu je, očekivano, Danska. Europski i svjetski prvaci na vrhu su sa 118 bodova, a prvi pratitelj je Francuska koja ima 94, dakle prilično zaostaje za vodećim.

Tri boda manje ima Njemačka koja se okitila srebrnom medaljom na Euru, a onda je Hrvatska na četvrtom mjestu gdje ima 86 bodova.

Top 10 zatvaraju redom Portugal, Švedska, Island, Mađarska, Norveška i Slovenija.