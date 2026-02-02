Ovo će obradovati navijače Hrvatske: Evo gdje je iduće godine rukometni SP

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu u Danskoj pobijedila Island s 34:33.
Druga je to u nizu medalja s velikih natjecanja nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva. A iduće godine SP će biti organiziran u državi koja je bliska Hrvatima.
Nakon što su prethodna velika natjecanja organizirale po tri države, idući glavni turnir bit će u jednoj državi. Njemačka će od 13. do 31. siječnja 2027. godine po šesti put biti domaćin rukometnog SP-a.
To je sjajna vijest za hrvatske rukometaše i njihove navijače jer to što se SP igra u Njemačkoj jamči puno navijača.
Na SP-u će igrati 32 reprezentacije, po četiri u osam skupina. Više od pola sudionika je već poznato. Među njima je i Hrvatska koja se automatski kvalificirala uspješnim nastupom na Euru.
Reprezentacije koje su osigurale nastup na rukometnom SP-u 2027.:
Hrvatska
Njemačka
Danska
Bahrein
Japan
Kuvajt
Katar
Island
Portugal
Švedska
Argentina
Brazil
Čile
Urugvaj
Alžir
Angola
Zelenortski otoci
Egipat
Tunis
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare