Srpski klub ga otpustio zbog odlaska na Thompsonov koncert, sad ima novi klub

Zbog odlaska na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu Filip Ivić ovog je ljeta dobio otkaz.

Nakon što je nekoliko mjeseci bio bez kluba, Filip Ivić sada je potpisao za Meškov Brest iz Bjelorusije. Sve je objavio na Instagramu.

“Ponosan što mogu objaviti svoj novi početak. Pravi izazov u Meškov Brestu s jasnom vizijom: raditi, napredovati i pokazati najbolje od sebe. Ulazim u ovo poglavlje pun samopouzdanja i želje da ostavim trag tamo gdje dolazim. Idemo zajedno graditi veliku priču”, poručio je Ivić na Instagramu.

Zahvalio je ljudima iz RK Sesvete u kojem je trenirao u posljednje vrijeme:

“Kako kažu da teška i izazovna vremena uvijek otkriju prave prijatelje, moram posebno istaknuti MRK Sesvete koji su pokazali veliko srce i sportsku veličinu omogućivši mi da u periodu pronalaska novog kluba treniram s njima. Svojim sesvetskim prijateljima želim uspješnu i pobjedničku sezonu na terenu, a mene ste izvan terena zauvijek ljudski zadužili”, emotivno je zaključio Ivić.

U karijeri je osvojio čak 19 trofeja, uključujući pet naslova prvaka Hrvatske, tri Poljske, SEHA ligu sa Zagrebom i naslov prvaka Makedonije s Pelisterom. Karijeru je gradio u brojnim europskim klubovima poput Zagreba, poljskog Kielcea, njemačkog Gummersbacha, slovenskog Celja i francuskog Chamberyja.