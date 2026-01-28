Slovenski rukometaš nakon poraza od Hrvatske: ‘Nije lako kad te tuku, a ti budeš kažnjen’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije 29:25.

Hrvatska je slavila protiv izravnog konkurenta Slovenije u očekivano borbenoj i nervoznoj utakmici, kako i priliči kada se sastajemo sa susjedima. Do trijumfa i velike šanse za polufinale, Hrvatska je došla odličnom igrom u obrani u prvom dijelu, a Slovenija je slomljena tek u zadnjih pet minuta.

POVEZANO Ludnica na rukometnom Euru: Hrvatska je blizu prvog mjesta, ali još uvijek može ispasti

Razmišljanja nakon utakmice otkrio je i slovenski reprezentativac Domen Makuc, strijelac šest golova u ovoj utakmici.

“Nismo dobro otvorili utakmicu, bilo je previše tehničkih pogrešaka. Jesu li one posljedica nas ili nekog drugog, procijenite sami. Loše smo krenuli, jurili rezultat, željeli smo okrenuti. Na kraju smo zaslužili pobjedu…”, rekao je i dodao:

“Izgubili smo i ne znam možemo li još proći dalje. Ipak, dok god bude šanse, vjerovat ćemo. Nisu nas iznenadili, odlično smo bili pripremljeni za utakmicu i znali smo što moramo raditi. Razigrali smo njihove golmane, kriterij također nije uvijek bio isti, što se malo osjetilo. Sigurno nije lako igrati kad te u obrani netko tuče, a ti budeš kažnjen zbog toga.”