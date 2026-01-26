Slovenski novinar: Hrvati, stvarno ste dobri, ali evo koji je vaš problem

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatska i Slovenija u utorak od 18 sati igraju pretposljednju utakmicu drugog kruga.

Napetost sve više raste uoči sutrašnjeg ogleda, hrvatski rukometaši osim što trebaju dvije pobjede u posljednja dva kola, moraju dočekati kiks Islanda ili Švedske u nekoj od sljedećih utakmica.

Uoči dvoboja, slovenski novinar i komentator Matic Flajšman analizira derbi i otkriva kako se u Sloveniji gleda na okršaj s Hrvatskom.

“Srest će se dvije jako slične reprezentacije, ali ima tu jedna bitna stvar”, kaže Flajšman za Net.hr i dodaje:

“Stvarno ste dobri, ali znate koji je najveći problem vas Hrvata? I vi igrate s pritiskom kojeg ste si stvorili sami osvajanjem srebra na SP-u u Zagrebu. Sad čitavu vašu naciju, igrače, ma sve, zanima samo medalja. Opterećeni ste medaljom. To nije dobro, to koči. Imate golmane koji su u ovom momentu u TOP 2 – TOP 3 golmanska para na svijetu – Kuzmanović i Matej Mandić. Tu je i treći golman Dino Slavić. Golmani su jako bitni. Jer, bez obrana golmana na ovakvim natjecanjima nemaš što tražiti.

Kapa do poda vašim golmanima. Ne kažem da su naši golmani loši, nego nisu na toj razini. Vanjska linija vam je strašna – Srna, Martinović koji ostavlja srce na terenu i kad je ozlijeđen. Kapetan Martinović će igrati imao obje noge ili ne. Krila su vam sjajna, pivoti, imate sve sastojke da odigrate fantastičan turnir do kraja. Vidjet ćemo na kraju hoće li to biti dovoljno za medalju ili ne.”