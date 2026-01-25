Slovenija pobijedila Mađarsku, njezin okršaj s Hrvatskom mogao bi biti presudan za polufinale

Podijeli :

Gonzales Photo Tobias Jorgensen via Guliver Images

U prvom susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Slovenija je pobijedila Mađarsku s 35-32.

Nakon izjednačenog otvaranja u kojem se igralo gol za gol, Mađarska se prva odvojila, povevši sa 8-6. U 28. minuti Mađari su imali i četiri gola prednosti (16-12), ali je do odmora Slovenija smanjila na dva gola minusa (15-17).

Slovenija je u drugi dio ušla serijom 3-0, stigavši do prednosti 18-17, da bi u 40. minuti imala i dva pogotka viška. Tri minute kasnije Slovenija je stigla i do plus tri (23-20).

Odabranici Uroša Zormana do kraja susreta nisu ispuštali prednost. Mađarska je četiri minute prije kraja smanjila na smo gol minusa (30-29), no više od toga nije išlo.

Sloveniju je do pobjede predvodio Blaž Janc s 10 golova, dok je na mađarskoj strani najefikasniji bio Bence Imre s osam golova.

Večeras se još sastaju Švedska – Island, te Švicarska – Hrvatska. Slovenija je današnjim trijumfom zadržala izglede za plasman u polufinale. Slovence u posljednja dva kola očekuju dvoboji protiv Hrvatske i Islanda. U slučaju da Švedska danas pobijedi Island, a Hrvatska svlada Švicarsku, dvoboj Hrvatske i Slovenije u utorak bio bi gotovo odlučujući za drugo mjesto skupine.

Na ljestvici nepotpunog kola vode Švedska i Slovenije s po četiri boda.