Nesuđeni adut hrvatske rukometne reprezentacije otpao za Europsko prvenstvo

Leon Ljevar (24) propustit će nadolazeće Europsko prvenstvo u rukometu zbog rupture medijalnog meniskusa.
U srijedu ga očekuje operacija, pa Ljevar neće moći nastupiti iako se očekivalo da bi mogao postati jedno od ključnih oružja Dagura Sigurdssona.
Ljevar je ove sezone briljirao u Europskoj ligi, zabivši 44 gola u šest utakmica za Slovan Ljubljanu, posebno se ističući snažnim udarcima izvana. Izbornik Sigurdsson naknadno će odlučiti hoće li pozvati zamjenu; trenutačno je na pripremama 21 igrač, pa će se za Euro otpustiti samo jedan.
Ozljeda Ljevara mogla bi otvoriti priliku 21-godišnjem lijevom vanjskom Dianu Nerisu Ćešku iz Izviđača. Ovo je novi udarac za Hrvatsku nakon što se ranije znalo da Marin Šipić zbog ozljede koljena također neće biti dio momčadi.
