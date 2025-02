Sigurdsson otkrio kako se odlučio za Hrvatsku: ‘Zato sam bio potpuno siguran da želim taj posao’

Islanđanin je 2024. postao prvi strani izbornik Hrvatske, a nakon neuspjeha na Olimpijskim igrama, na drugom velikom natjecanju stigao je do medalje.

Islandski rukometni savez bio je pod kritikama nakon ispadanja reprezentacije u drugom krugu Svjetskog prvenstva, uključujući i propuštanje prilike da angažira Sigurdssona. On je 2023. bio blizu preuzimanja islandske momčadi nakon vođenja Japana, no savez se u zadnji trenutak odlučio za Snorrija Gudjonssona.

Po dolasku na Island, Sigurdsson je u kratkom intervjuu za Ruv komentirao situaciju u svom bivšem savezu.

“To je za mene prošlost. Ostajem pri tome i mislim da se svi mogu složiti da metode rada nisu bile dobre, ali to što me nisu izabrali za izbornika je sasvim u redu. Ranije su mi nudili da preuzmem islandsku rukometnu reprezentaciju i onda sam rekao ‘ne’, tako da je normalno da izaberu nekog drugog. No, svejedno nazoveš dva dana kasnije i kažeš: ‘Slušaj, ići ćemo drugi putem'”, rekao je Sigurdsson.

“U tom sam trenutku postigao uspjeh s Japanom i trebalo mi je nešto oko čega ću biti strastven. Znao sam da ću, ako budem dio islandske reprezentacije, gristi i dati se svim srcem. Bilo mi je svejedno hoću li postati trener ili pomoćni trener. Samo sam se htio pridružiti momčadi. Onda sam dobio ponudu Hrvatske, koja također ispunjava taj uvjet. Zato sam bio potpuno siguran da želim taj posao”, otkrio je Sigurdsson.