Sigurdsson napravio jednu promjenu u sastavu za Švedsku

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra najtežu utakmicu svog europskog prvenstva. Protivnik im je Švedska (20.30 sati), jedan od domaćina turnira. Momčad puna zvijezda na domaćem terenu u Malmöu bit će pravi test za momčad Dagura Sigurdssona.

Dagur Sigurdsson odlučio se na kojih 16 igrača računa na večerašnjoj utakmici. U odnosu na susret s Nizozemskom napravio je jednu promjenu – u sastav se vratio Luka Lovre Klarica, dok na tribine seli Mateo Maraš.

Tko nas čeka sa suprotne strane?

Švedska je europski rekorder po broju naslova. Samo se oni mogu pohvaliti da su pet puta bili na, kako se to popularno kaže, „krovu Europe“. A tu su još i jedno srebro i jedna bronca. Zanimljivo je spomenuti da su nakon četiri europska naslova imali sušu od čak 14 godina bez medalje. Ali su u zadnja četiri prvenstva osvojili tri medalje – zlato 2022., srebro u Hrvatskoj 2018. te broncu na zadnjem prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine.

Na ovom prvenstvu, kao jedan od tri domaćina, apsolutni su kandidati za novu medalju. Kojeg sjaja, to ćemo saznati početkom veljače. U dva kola do sada pobijedili su Nizozemsku pet razlike (36:31) te Gruziju s devet (39:29). Drugi krug su tako osigurali da se nisu pošteno ni oznojili.

Švedski izbornik je Michael Appelgren (41 god.), klupski trener našem dvojcu iz OTP Bank – Pick Szegeda. Prije toga, dvije godine bio je asistent Glenna Solberga u švedskoj reprezentaciji, a još ranije trenirao je IK Savehof i norveški Elverum s kojim je čak šest puta bio prvak.

Za ovo europsko prvenstvo pozvao je dva iskusna vratara. I teško je reći tko je prvi, a tko drugi. Jedan je Andreas Palicka (39 god., Kolstad, Norveška). Branio je u nekim od najvećih europskih klubova poput THW Kiela, Rhein Neckar Lowena, PSG-a, Aalborga. Samo s THW Kielom ima 17 osvojenih trofeja. Da ne nabrajamo dalje. Drugi je ništa manje iskusan i poznat Mikael Appelgren (36 god, ONE Veszprem). On je prošlog ljeta u razmjeni igrača između Rhein Neckar Lowena i One Veszprema, odnosno kupovini našeg kapetana Ivana Martinovića, došao u Mađarsku, a u suprotnom smjeru uz dosta novaca otišao je i Lucas Sandell.

Od sastava koji švedski izbornik ima na raspolaganju za EHF EURO 2026. godine, gotovo je nemoguće reći tko je glavna zvijezda. Je li to fantastični srednjak Felix Claar (29 god., SC Magdeburg), organizator i strijelac, suigrač našega Mateja Mandića, ili Jim Gotfridsson (33 god., OTP – Bank Pick Szeged), koji se nakon 12 godina u Flensburg-Handewittu otisnuo u Mađarsku? Ili možda dvometraš Eric Johansson (25 god., 198 cm, THW Kiel), suigrač našeg bivšeg kapetana Domagoja Duvnjaka? A tu je i Barcin adut Jonathan Carlsbogard (30 god., 195 cm).

Tu su i dva odlična ljevaka, Lucas Sandell (28 god., 189 cm, Rhein Neckar Lowen) koji će od sljedećeg ljeta ponovno biti u Mađarskoj jer ga švedski izbornik dovodi u OTP Bank Pick Szeged. Drugi je Albin Lagergren (33 god., SC Magdeburg). A to je europski prvak.

Ime na koje treba obratiti posebnu pozornost je mladi, silno talentirani lijevi vanjski Nikola Roganović (19 god, HK Malmo). To je sin Crnogorca Zorana Roganovića koji imao dobru karijeru u mnogim švedskim klubovima, a trenutačno je trener HK Malmo. Nikola je protiv Nizozemske imao realizaciju sedam od sedam, a s Gruzijom 6/9.

Kad tome dodamo dva diva na crti, Oscara Bergendahla (30 god., 192 cm, SC Magdeburg) i Maxa Darja (34 god., 192 cm, Fuchse Berlin), sve je jasno. Švedska jednostavno nema slabog mjesta. Uostalom, dovoljno je pogledati listu klubova u kojima igraju i sve će biti jasno. Tu su Barcelona, PSG, OTP Bank Pick Szeged, SC Magdeburg…

Kada svemu tome dodamo i da su jedan od tri domaćina, da je Malmo Arena rasprodana, a podrška fantastična, jasno ja svima da sa Švedskom nije lako igrati. Ali na muci se poznaju junaci, kaže jedna narodna poslovica. I zato vjerujemo da će naši dečki pokazati svoje pravo lice i predstaviti se u najboljem mogućem svjetlu. Ulog je ogroman. Zato ćemo svi biti uz njih i vjerovati da Švedska može pasti.