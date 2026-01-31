Sigurdsson najavio borbu za broncu: ‘Imamo puno problema, rješavamo ih u hodu’

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatski rukometaši na Europskom prvenstvu igraju još utakmicu za broncu protiv Islanda.

Nakon 28:31 poraza od Njemačke u polufinalu, Hrvatsku čeka za broncu protiv Islanda kojeg je već jednom na ovom prvenstvu pobijedila.

Izbornik Dagur Sigurdsson je dan nakon bolnog poraza najavio borbu za broncu.

“Razočarani smo porazom od Njemačke, gledamo na svoju priliku u nedjelju u utakmici za broncu. Island je odličan protivnik, u to smo se uvjerili. I oni su razočarani porazom u polufinalu i to su jako teške utakmice”, rekao je Sigurdsson.

Utakmica za treće mjesto nikada nije laka.

“Imamo mnogo problema, rješavamo ih u hodu. Nastojimo izvući maksimum iz tima za sljedeću utakmicu. Nikad nije jednostavno igrati s istim protivnikom dva puta, to su teške utakmice. Pripreme su uobičajene kao i za svaku drugu utakmicu: trening, nova analiza Islanda. Za mene je to uobičajeno.”

Hrvatska je na ovom prvenstvu već jednom svladala Island.

“Imaju odlične pojedince, ali moramo se usredotočiti na cijelu momčad, ne samo na Magnussona i Kristjanssona, iako su svjetske klase. Naša obrana bila je jedna od najboljih na cijelom turniru, pa se nadam dobroj obrani i golmanima u nedjelju”, zaključio je izbornik Hrvatske.