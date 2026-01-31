Ćavar za SK: Bit će teško, ali Hrvatska ima inat za broncu

Podijeli :

Legendarni bivši hrvatski rukometaš i komentator Sport Kluba, Patrik Ćavar, u emisiji Jutro SK otkrio je svoja razmišljanja o polufinalu Hrvatske i Njemačke te svoja očekivanja od borbe za broncu s Islandom. Pogledajte i poslušajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.