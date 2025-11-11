Sesvete golom u zadnjoj sekundi srušile Francuze za prvu pobjedu u Europskoj ligi

Rukomet 11. stu 2025
Rukometaši Sesveta ostvarili su prvu pobjedu u Europskoj ligi, svladavši Toulouse 32:31 u dramatičnoj završnici trećeg kola.

Presudio je Ivan Dumenčić pogotkom iz sedmerca u posljednjoj sekundi utakmice.

Dumenčić je uz pet golova i šest asistencija bio najbolji u momčadi Igora Vorija, dok je Zlatko Raužan zabio šest, a Nikola Finek i Tonči Ivanišević dodali su po pet pogodaka. Vratar Filip Perić upisao je 11 obrana.

Sesvete nakon tri kola imaju tri boda, dok je Toulouse i dalje bez osvojenog boda. Ispred njih na ljestvici nalaze se Vardar i Kristianstad.

