Problemi za Hrvatsku uoči borbe za broncu: Viroza poharala igrače, evo što je s Mandićem

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 15:15 igra posljednju utakmicu Europskog prvenstva.

Naši će se rukometaši boriti za treće mjesto protiv Islanda, a iz Herninga stižu loše vijesti. Nakon poraza u polufinalu, igrače i stožer je poharala viroza, dok dodatnu brigu izaziva ozljeda Davida Mandića.

Kako otkriva Nova TV, najgore je prošao Dominik Kuzmanović koji je povraćao cijelu noć s petka na subotu. Potkraj dana njegovo se stanje počelo popravljati, dok su probavne probleme imali i Filip Glavaš te tim menadžer Ivica Maraš.

David Mandić je u polufinalnoj utakmici zadobio težak udarac u list. Utvrđeno je da nema rupture, no zbog velikog hematoma je propustio subotnji trening te je i dalje upitan za današnji susret, dok se stožer nada da će biti spreman.