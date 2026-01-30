Poznato tko će suditi polufinalni susret Njemačke i Hrvatske

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju danas od 17:45 sati očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Njemačke, a Europska rukometna federacija napokon je objavila i imena sudaca za taj susret.
EHF je, naime, odredio sudačke parove za završnicu prvenstva u Herningu – oba polufinala, utakmicu za treće mjesto te finale.
Polufinalni dvoboj Hrvatske i Njemačke sudit će slovenski suci Bojan Lah i David Sok. Ako Hrvatska izbori plasman u finale, utakmicu za naslov vodit će crnogorski sudački par Ivan Pavičević i Miloš Ražnatović. Drugo polufinale, u kojem se sastaju Danska i Island, povjereno je norveškim sucima Larsu Jorumu i Havardu Klevenu.
Ovom odlukom EHF je kompletirao sudačku postavu za odlučujuće utakmice prvenstva, u kojima će se dijeliti medalje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!