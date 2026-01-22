Portugalci bijesni na suce: ‘Možda ne razumijem pravila, Nijemci su postigli neregularan gol!’

Podijeli :

Guliver Image

Njemačka je slavila protiv Portugala 32:30, ali bilo je repova nakon utakmice u Herningu.

Portugalci su bili jako nezadovoljni odlukama sudačkog para, Mirze Kurtagića i Mattiasa Wetterwika, u završnici susreta.

Pokušavali su doći do izjednačenja, a njihov prigovor leži u činjenici kako se najmanje jedan njemački igrač nalazio na njihovoj polovici terena u trenutku kada je sudac zviždukom označio nastavak igre. Igrač Rui Silva opisao je spornu situaciju.

“Problem je u tome što prije sučeva zvižduka nijedan njemački igrač ne smije biti na našoj polovici. A tamo su bila dvojica. Julian Schluroff bio je kod linije od devet metara. Možda ja ne razumijem pravila”, rekao je Silva za TV2 Sport.

POVEZANO Danci nisu imali recept, Nijemci jesu: Prvi poraz Portugala na Europskom prvenstvu

Bijesan je bio i portugalski izbornik Paulo Pereira.

“U trenutku zvižduka najmanje je jedan igrač bio s druge strane. To je pogreška. Sudac je morao zaustaviti igru i ponovno je pokrenuti. Ovako su postigli neregularan gol”, poručio je Pereira.

Da je Portugal izgubio samo s jednim golom, bio bi u povoljnijem položaju u slučaju da Njemačka, Portugal i Danska završe s istim brojem bodova.

“Nikad ne znamo hoće li nam taj gol nedostajati. Ako Danska pobijedi Njemačku, bodovno smo izjednačeni”, zaključio je Pereira.