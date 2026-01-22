Portugalci bijesni na suce: ‘Možda ne razumijem pravila, Nijemci su postigli neregularan gol!’

Rukomet 22. sij 202619:16 0 komentara
Guliver Image

Njemačka je slavila protiv Portugala 32:30, ali bilo je repova nakon utakmice u Herningu.

Portugalci su bili jako nezadovoljni odlukama sudačkog para, Mirze Kurtagića i Mattiasa Wetterwika, u završnici susreta.

Pokušavali su doći do izjednačenja, a njihov prigovor leži u činjenici kako se najmanje jedan njemački igrač nalazio na njihovoj polovici terena u trenutku kada je sudac zviždukom označio nastavak igre. Igrač Rui Silva opisao je spornu situaciju.

“Problem je u tome što prije sučeva zvižduka nijedan njemački igrač ne smije biti na našoj polovici. A tamo su bila dvojica. Julian Schluroff bio je kod linije od devet metara. Možda ja ne razumijem pravila”, rekao je Silva za TV2 Sport.

POVEZANO

Bijesan je bio i portugalski izbornik Paulo Pereira.

“U trenutku zvižduka najmanje je jedan igrač bio s druge strane. To je pogreška. Sudac je morao zaustaviti igru i ponovno je pokrenuti. Ovako su postigli neregularan gol”, poručio je Pereira.

Da je Portugal izgubio samo s jednim golom, bio bi u povoljnijem položaju  u slučaju da Njemačka, Portugal i Danska završe s istim brojem bodova.

“Nikad ne znamo hoće li nam taj gol nedostajati. Ako Danska pobijedi Njemačku, bodovno smo izjednačeni”, zaključio je Pereira.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Rukomet