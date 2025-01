Portugal srušio Španjolsku i došao do povijesnog uspjeha: ‘Za nas je ovo apsolutno nevjerojatno’

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Rukometaši Portugala osigurali su plasman u četvrtfinale Svjetskog rukometnog prvenstva nakon što su u susretu 2. kola drugog kruga u Oslu pobijedili Španjolsku sa 35-29 (15-16).

Portugal je time ostvario svoj najveći uspjeh u povijesti na svjetskim prvenstvima. Njihov dosadašnji najbolji rezultat u prethodnih pet nastupa na SP-u bilo je 10. mjesto 2021. godine.

“Za nas je to nešto apsolutno nevjerojatno, za rukomet u Portugalu i za nas kao momčad. Prije nekoliko godina nismo se mogli kvalificirati na velika natjecanja,” poručili su iz portugalskog tabora.

Španjolska je bolje ušla u susret i u 19. minuti imala je četiri gola prednosti (12-8). Međutim, Portugal je izjednačio na 14-14, da bi “furija” na odmor ipak otišla s golom viška (16-15). I otvaranje drugog dijela bilo je obojano “španjolskim bojama”, u 34. minuti Španjolci su imali 19-16.

No, uslijedio veliki obrat. Portugal je serijom 6-0 okrenuo rezultat (22-19), a u 53. minuti stigao i do velikih pet razlike (28-23). Pet minuta prije kraja Portugal je poveo sa 30-24 načinivši veliki korak prema pobjedi. Do kraja susreta Portugalci su obranili prednost slavivši sa 35-29.

Portugal su do pobjede vukli Francisco Costa s osam golova, te Salvador Salvador sa šest golova, dok je Diogo Marques imao 12 obrana.

Kod Španjolske su najefikasniji bili Daniel Jimenez sa šest i Augustin Marcelo s pet golova, dok su španjolski vratari upisalo samo sedam obrana.

U preostala dva večerašnja susreta iz ove skupine sastaju se Švedska – Brazil, te Norveška – Čile.

Posljednje kolo je u nedjelju, 26. siječnja kada su na rasporedu susreti Portugal – Čile, Španjolska – Brazil, te Norveška – Švedska.

Portugal trenutačno vodi sa sedam bodova, Švedska i Brazil imaju po četiri, Španjolska je na tri boda, Norveška ima dva, a Čile je posljednji bez bodova.

U prvom susretu 2. kola skupine IV Argentina je pobijedila Zelenortske otoke sa 30-26 osvojivši prve bodove u drugom krug.

Od 18.00 sati se sastaju Egipat i Slovenija, a u posljednjem dvoboju dana snage će odmjeriti Hrvatska i Island.

Na ljestvici vodi Island sa šest bodova, Hrvatska, Slovenija i Egipat imaju po četiri boda, Argentina je sada na dva, a Zelenortski Otoci su i dalje na “nuli”.