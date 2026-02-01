Odabrana je najbolja momčad Eura, uvršten je i jedan Hrvat!

Podijeli :

Desno krilo hrvatske rukometne reprezentacije Mario Šoštarić izabran je u najbolju momčad EURA, a Danac Matthias Gidsel najbolji je igrač prvenstva, objavili su organizatori.

Uoči finala muškog EHF EURO 2026 u nedjelju, All-Star tim turnira izabran je nakon tisuća glasova navijača, mišljenja stručnog žirija i potvrde EHF-a. U timu su zastupljeni igrači iz šest reprezentacija, uključujući finaliste Dansku i Njemačku, na sedam igračkih pozicija, a objavljeni su i najbolji igrač, mladi igrač i obrambeni igrač turnira.

Matthias Gidsel je prvi Danac koji je proglašen MVP-om na EHF EURU, a vratar Wolff ponovno je izabran u All-Star momčad, nakon 2024. i 2016., kada je bio ključan u osvajanju naslova europskog prvaka za Njemačku.

All-Star momčad EHF EURA 2026.:

Vratar: Andreas Wolff (NJEM)

Lijevo krilo: August Pedersen (NOR)

Lijevi bek: Simon Pytlick (DAN)

Srednji bek: Gísli Kristjánsson (ISL)

Desni bek: Francisco Costa (POR)

Desno krilo: Mario Šoštarić (CRO)

Linijski igrač: Johannes Golla (NJEM)

Obrana: Salvador Salvador (POR)

Mladi igrač: Francisco Costa (POR)

MVP: Mathias Gidsel (DAN)