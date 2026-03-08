Obrvan nakon velikog poraza: Nije lijepo izgubiti ovako, ali sigurno ćemo ići na Europsko prvenstvo

Podijeli :

xGrantxHubbsx via Guliver Image

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija poražena je na gostovanju u Francuskoj s visokih 34:14 (19:9), ali je izbornik Ivica Obrvan uvjeren da će plasman na Europsko prvenstvo biti ostvaren u sljedeće dvije utakmice, u kojima od svojih izabranica očekuje "drastično bolju" igru.

Hrvatska je nakon 15 minuta prvog poluvremena imala samo dva gola zaostatka (8:6), ali je Francuska do kraja prvog dijela postigla 11, a primila samo tri gola i došla do dvoznamenkaste prednosti.

“Imali smo dobar početak u prvih 15-ak minuta. Nakon toga je jednostavno ponestalo energije, snage i koncentracije u našoj igri, što su sjajne reprezentativke Francuske iskoristile da odu na plus deset. Drugo poluvrijeme je bilo na tragu lošeg izdanja u prvom”, rekao je izbornik Ivica Obrvan.

U drugom dijelu je Francuska nastavila u visokom ritmu, što je posebno došlo do izražaja u posljednjih devet minuta kad je domaća reprezentacija napravila 6-0 i došla do okruglih 20 golova prednosti.

“U tim rotacijama i svemu što smo pokušavali nismo uspjeli parirati. Dogodio se visok poraz. U drugom poluvremenu, kad se vidjelo da je otvoreno loše, nestalo je energije, motivacije i koncentracije, bio je prisutan i strah, što su Francuskinje iskoristile i baš su nas ‘natrpale’.”

Unatoč neugodnom porazu, Obrvan nimalo ne dvoji u plasman Hrvatske na Europsko prvenstvo, što će naše rukometašice morati ostvariti u dvobojima s Finskom (9.4.) i Kosovom (12.4.).

“Nije lijepo izgubiti s ovoliko razlike, ali pred nama su još dvije utakmice koje će nas sasvim sigurno odvesti na Europsko prvenstvo. No, svakako mora biti drastično bolje od ovoga”, zaključio je Obrvan.

Iz igračke perspektive gostovanje u Metzu je prokomentirala Tina Barišić:

“Teška utakmica koju smo jako dobro počele i držale se nekih 20-ak minuta. Onda su nas opet naše tehničke pogreške odvele u rezultatski minus u prvom poluvremenu, promašile smo i previše ‘zicera’. U drugom poluvremenu, nažalost, one kad su se odvojile samo su podebljavale svoju prednost, pokazivale svoju snagu i mi se tu nismo snašle.”