Norveška slavila protiv Španjolske u fenomenalnoj utakmici

Rukometna reprezentacija Norveške slavila je protiv Španjolske rezultatom 35:34 u iznimno uzbudljivom susretu prvog kola druge faze Europskog prvenstva.

U dvoboju dviju ekipa koje su nisu prenijeli nijedan bod iz prve faze, Norvežani su došli do pobjede u uzbudjivoj završnici i posve izjednačenoj utakmici.

Tridedeset sekundi prije kraja Tobias Groendahl dovodi Norvežane u vodstvo 35-34, a Španjolci s dva igrača u zadnjem napadu više ne uspijevaju zabiti za izjednačenje. Crnogorski suci su im dvaput dosuđivali sedmerce, a onda ih nakon pregleda VAR-a poništavali, a nakraju su pokušali posve nepotreban pokušaj cepelina koji su spriječili Norvežani.

Kod Norvežana lijevo krilo August Pedersen postiže 11 golova, a Groendhl pet, dok su Španjolce predvodili Aleix Gomez (8) i Alex Dujšebajev (5).

U susretu 1. kola I skupine druge faze EURA rukometaša Njemačka je u Herningu svladala Portugal s 32-30 (11-11).Njemci i Portugalci otvorili su najjaču četvrtfinalnu skupinu u povijesti rukometa, a u dvoboju dviju ekipa koje su prenijeli maksimalan broj bodova, pobjedu su odnijeli Njemci.

Njemci su na krilima vratara Andreasa Wolffa (16 obrana),te sjajnih Mire Schluroffa (7) i Renarsa Uščinsa (6) u završnici došli do dva gola prednosti, koju su i sačuvali. Portugalce su opet predvodila braća Francisco (10) i Martim (6) Costa, koji su prije dva dana srušili Dansku.