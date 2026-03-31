Nexe u dramatičnoj završnici slomilo Šveđane i napravilo važan korak prema polufinalu Europske ligi

xCROPIXxVladoxKosx via Guliver Image

Rukometaši našičkog Nexea slavili su u prvoj utakmici osmine finala Europske lige kod švedskog Kristianstadta s 36:34 (18:21).

Nexe je napravio veliki posao u prvoj utakmici u Švedskoj. Hrvatski doprvak je bolje započeo, vodio sve do zadnjih desetak minuta prvog dijela, kada Šveđani preuzimaju inicijativu i na odmor odlaze s “plus tri”. Nexe je preokrenuo sredinom drugog dijela i zasluženo stekao dva gola razlike uoči uzvrata u Našicama.

Tin Lučin je s devet golova bio prvo ime susreta, a Aleksandar Cenić je dodao pet golova, dok su vratari Nexea Mihajlo Radovanović i Marcel Jastrzebski imali po 8 obrana. Kod Šveđana je Axel Maensson imao 7 golova.