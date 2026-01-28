Martinović nakon ulaska u polufinale: ‘Nemam više ni riječi ni suza, rasplakao sam se iza klupe’

Podijeli :

Kolektiff images via Guliver

Kapetan Hrvatske podijelio je dojmove nakon velike pobjede protiv Mađarske kojom je osiguran put u polufinale Europskog prvenstva.

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu.

Mađari su bili bolja momčad u prvom poluvremenu te su sve do polovice drugog poluvremena bili u vodstvu. Promjenom obrane Hrvatska je uspjela doći do preokreta i pobjede za plasman u polufinale u kojem će hrvatskim rukometašima suparnik biti Njemačka ili Danska.

Nakon utakmice, prvi je pred kamere stao kapetan Ivan Martinović:

“Preponosan sam kako smo se borili od prve do zadnje minute. Hvala svakom navijaču jer su nas bodrili 60 minuta. Bilo je kao u Areni u Zagrebu. Svaka čast ekipi, nemam više riječi ni suza. Rasplakao sam se tamo iza klupe”, poručio je emotivni kapetan.

Na početku druge faze, nije djelovalo izgledno da će Hrvatska uspjeti doći do polufinala:

“Ne mogu još vjerovati. Imali smo tešku situaciju. Bili smo zadnji u drugom krugu, ali rekli smo da ćemo to preokrenuti. Ovo je deja vu. Nakon ovakve utakmice sam prazan”, rekao je te dodao:

“Gledamo samo sebe. ostali nas nisu zanimali. Opet smo pokazali tko smo, išli smo na glavu, koliko god da je bilo teško. Ne znam koliko se možemo odmoriti. Putovanje nas čeka sutra”, kazao je Martinović za RTL.

Hrvatska će polufinalnu utakmicu igrati u petak.