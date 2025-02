Mađarski velikan izašao kao pobjednik bitke za hrvatskog kapetana, Martinović ima novi klub!

Podijeli :

Karl Rothe by Guliver

Ono što se dugo nagađalo sada je i službeno – novi kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, Ivan Martinović, od ljeta 2026. godine postat će igrač mađarskog velikana Veszprema.

“Što se tiče budućnosti mislim da nisam imao dovoljno vremena ni za razgovor sa svojom obitelji tijekom Svjetskog prvenstva. Zanimljivo mi je da drugi znaju više o mojoj budućnosti nego ja,”rekao je Martinović za Dyn prije nastavka Bundeslige za njegov Rhein-Neckar Löwen protiv Hamburga, no netom prije utakmice protiv Bietigheima Germanijaku je stigla potvrda dogovora.

Potpisao je trogodišnji ugovor koji stupa na snagu nakon isteka njegovog aktualnog ugovora s Rhein Neckar Löwenom, koji ga ne želi pustiti prije vremena.

A koliko ga navijači njemačkog velikana cijene, pokazali su sinoć, sjajno ga dočekavši nakon povratka sa SP-a. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Nije ni čudo, s obzirom na to da je Martinović bio u All-Star momčadi Svjetskog prvenstva, osvojio srebrnu medalju i bio najbolji strijelac Hrvatske s 41 golom te njezin najbolji asistent s 24 ključna dodavanja.

“Ponosan sam što je dio našeg kluba. Ivan će sigurno biti jedan od najboljih igrača na svijetu, on to zapravo već je. Sto posto”, rekao je pred finale SP-a za naš portal Uwe Gensheimer, legenda njemačkog rukometa i trenutno sportski direktor Löwena. Nakon takvih riječi nije niti čudno da su on i njegovi suradnici rekli – može transfer, ali dok se ovdje obavi posao do kraja.

Nakon igranja u Bundesligi za Gummersbach, Hannover i Melsungen, a sada i Mannheim, Martinović će u Veszpremu dobiti priliku nastupati u Ligi prvaka, gdje će mu prilagodbu olakšati sunarodnjak Luka Cindrić.

Za njegov potpis borili su se i drugi klubovi, poput mađarskog Pick Szegeda i njemačkog Flensburga, ali Veszprem je na kraju pobijedio u utrci. Do ljeta 2026. Martinović će ostati potpuno posvećen svom sadašnjem klubu, svjestan da ga nakon toga čeka veliki iskorak u karijeri.