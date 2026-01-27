Mađarska iznenadila Švedsku i otvorila put Hrvatskoj prema prvom mjestu!

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Švedska i mađarska rukometna reprezentacija odigrale su u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou 32-32 (14-16).

Domaćini Eura Šveđani su napravili još jedan kiks odigravši sa Mađarskom 32-32, pa Hrvatska u srijedu ima veliku šansu ne samo da pobjedom protiv Mađarske uđu u polufinale, već i da osvoje prvo mjesto u skupini i izbjegnu Dance u tom polufinalu.

Mađari su odigrali hrabru utakmicu, a u zadnjim sekundama dvoboja švedski vratar Palicka nije pogodio prazan gol Mađara.

Felix Klaaar je s 10 golova bio najbolji kod Šveđana, a Miklos Rosta s 8 golova kod Mađarske.