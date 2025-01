Luka Karabatić: Čudno je igrati bez brata, Nikola dolazi u Zagreb na polufinale

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Hrvatska i Francuska izborile su plasman u polufinale Svjetskog prvenstva nakon dramatičnih pobjeda golovima u posljednjim sekundama protiv Mađarske i Egipta.

Ove dvije reprezentacije će se sada susresti u polufinalu, koje će se odigrati u zagrebačkoj Areni u četvrtak u 21 sat.

Hrvatska je godinama imala problema s Nikolom Karabatićem, koji je često bio ključni igrač u pobjedama Francuske, uključujući i finale Svjetskog prvenstva 2009. u Zagrebu. No, on je sada u mirovini, a glavna uzdanica Francuske postao je njegov brat Luka (36). On je u četvrtfinalu postigao pobjednički gol gotovo s centra terena, samo tri stotinke prije kraja, osiguravši Francuskoj dramatičnu pobjedu 34:33 protiv Egipta.

“Nisam bio tu 2009., gledao sam na televiziji, gubio sam živce. Bilo je to davno, prije 16 godina, ali pamtim utakmicu kao da je bila jučer. Bila je to fenomenalna utakmica, krenulo je tada za Francusku, nadam se da će opet. Nama je cilj finale. Jedan od najvećih izazova je igrati ovdje protiv Hrvatske, ovo je fenomenalna dvorana i atmosfera.

Spremali smo se za utakmicu protiv Egipta dok je Hrvatska igrala i čulo se sve kroz zid. Nevjerojatno je kako Hrvati igraju sa srcem i bore se. To je lijepo vidjeti, ali kada su ti protivnici, nije baš lijepo. Moramo se pripremiti, bit će nam teško. Hrvatska je kroz turnir sve bolja, napreduje. Bit će to za nas ogroman izazov. Imamo vremena uživati u ovoj pobjedi, a onda se idemo pripremati za Hrvatsku.”

Jedva čekate taj meč?

“Naravno. Utakmice Francuske i Hrvatske su svjetski rukometni klasici. Posebno ovdje, u Hrvatskoj, koja je rukometna zemlja i živi za taj sport i za svoju reprezentaciju, koja igra s toliko strasti. Čuo sam puno o atmosferi u Hrvatskoj. Nešto sam čuo i na licu mjesta, dok smo se spremali za Egipat. Sada ću je i osobno doživjeti. Hrvati imaju veliko srce, uz navijače, daju sve od sebe i stavljaju veliki pritisak na protivnika. Bilo im je teško protiv Mađarske, ali nikada nisu gubili živce. Jako su opasni, pobjeda po pobjeda i digne se samopouzdanje. Sada su na top razini.”

Vaš brat je u u četvrtfinalu navijao za Hrvatsku, objavio je to na društvenim mrežama?

“Nikola je rekao da će doći ako uđemo u polufinale. Navijao je za Hrvatsku? Znamo da je to za nas uvijek posebna utakmica, baš je posebno igrati u Hrvatskoj.”

Braća Karabatić su godinama dominirala rukometom, osvajala sve, a sada je na terenu ostao samo Luka?

“Čudno mi je igrati bez brata. Sad mi je okej, ali na početku mi je bilo čudno. Oduvijek smo igrali zajedno, bili i cimeri, jedan dio mene je otišao iz igre otkako se on umirovio. Svaki dan razgovaramo, naš je odnos isti, ja sam na terenu, on je vani.”