Vujović za SK: Hrvatskoj domaćinstvo ne leži, a Duvnjak će otići kao jedan od najvećih ikada

Za malo manje od tjedan dana starta Svjetsko rukometno prvenstvo, koje je ujedno zadnje za Domagoja Duvnjaka. Sigurno je kako popularni Dule ima imperativ da se na lijep način oprosti od reprezentacije, odnosno sa medaljom. Medalju na svjetskoj smotri čekamo dugih 12 godina, iako smo zadnji uspjeh ostvarili na Euru prije pet godina.

Veselin Vujović sada je izbornik Katara, koji ove godine ima priliku da dohvati prolaz u drugi krug. Za Sport Klub najavio je ovo veliko natjecanje. Dotaknuo se Hrvatske, Dagura Sigurdssona, Duvnjaka, izgleda Katara kojeg vodi te Miloša Kosa i njegovog sukoba sa Matejom Mandićem.

Što možemo očekivati od ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva?

“Sigurno će biti interesantno. Podijeljeno je u tri države i bit će izuzetno kvalitetno. Pogotovo jer nastupaju 32 reprezentacije. To može biti malo naporno jer se Euro i Svjetsko prvenstvo uvijek održava u siječnju. Razlog je zauzetost kalendara, a u ostalim mjesecima odvijaju se ostala prvenstva poput nogometa, košarke i odbojke koji možda imaju neopravdano veću popularnost nego rukomet. Nama je ovaj mjesec naporan jer igrači dođu izuzetno umorni od svojih liga u kojima igraju skoro svake srijede ili subote. Ovaj termin je malo čudan, ali svima je isto.”

Ovo je prvi put da se održava u tri države, a prije se odvijalo u dvije ili u samo jednoj zemlji.

“Mislim da su troškovi problem i da jedna zemlja teško može iznijeti domaćinstvo. Druga stvar je infrastruktura, a za svjetsku smotru sa 32 reprezentacije treba veliki broj gradova i dvorana te što više publike. To napraviti u jednoj zemlji je dosta limitirano.”

Hrvatska ima lakšu skupinu s obzirom da Bahrein, Argentina i Egipat nisu na razini Islanda ili Slovenije. Međutim, Argentina i Egipat znali su raditi probleme. Ako prođe u drugi krug, tamo čekaju Islanđani i Slovenci.

“Kako god okrenete, Hrvatska ima dosta dobar i prihvatljiv put prema završnici SP-a. Nisam siguran da Bahrein i Argentina mogu napraviti probleme, ali Egipat je izuzetno ozbiljan i najbolji na svijetu. Jako je podignuo razinu kvalitete i već dugo ima značajnu ulogu. Sam po sebi, odnosno kao narod je jako borben i motiviran. Bit će nezgodan, a Island i Slovenija već dugo godina igraju na jednoj visokoj razini. Veliki broj igrača je u raznim klubovima u Europi, dokazali su kvalitetu i neće biti lagan suparnik.

Smatram da bi Hrvatska trebala dobiti Egipat, Island i Sloveniju te da će se izboriti za ulogu favorita. Iz prethodnih natjecanja znamo da Hrvatskoj nekako ne leži domaćinstvo. Kao da pritisak domaćeg terena optereti igrače, koji ne dopusti da odigraju najbolje što mogu. Ne sumnjam da će Arena Zagreb biti puna i da će biti ogromna podrška s tribina. Jako je bitno kako će Hrvatska početi ovo prvenstvo.”

Na medalju sa Svjetskog prvenstva čeka se dugih 12 godina, ali Hrvatska ima medalju koju je osvojila na Euru prije pet godina. Možemo li konačno doći do postolja?

“Hrvatska je rukometna zemlja, ali i sportska zbog vaterpola, nogometa te ostalih sportova. Mislim da se dogodila ona generacija, koju je vodio Červar. Tu su bili Balić, Metličić, Lacković, Vori. To je bila fenomenalna generacija, koja je u tom razdoblju bila najjača i osvajala medalje. U tom trenutku nije se iskoristio val euforije i napravila ozbiljna strategija, nego se to malo propustilo i čekalo da se rađaju igrači iz raznih krajeva Hrvatske bez rada te ulaganja. Čini se da je zbog te loše strategije plaćen danak s obzirom da nisu došli kvalitetni igrači i da dugi niz godina Hrvatska nije ni blizu one generacije, koja je razmazila javnost.

Svaki put kada ide na veliko natjecanje očekuje se zlatna medalja, a treće mjesto i brončana medalja bili su smatrani kao neuspjeh. Vjerujte mi da je jako teško doći u poziciju da se boriš za medalju, a to je ogroman uspjeh. Javnost bi trebala biti manje euforična i malo realnija te da ne radi toliki pritisak na stručni stožer i igrače. Mislim da će u opuštenoj situaciji igrači dati puno više. Doveden je stručnjak svjetskog glasa, koji je sa Njemačkom napravio fenomenalne rezultate i koji je sa Japanom ostvario plasman na Olimpijske Igre. Dokazano je da je dobar trener i mislim da je savez donio pametnu odluku što nije podlegao pritisku javnosti poslije loših rezultata na prethodnim natjecanjima.”

Spomenuli ste Sigurdssona. Kako vam se trenutačno čini njegov rad na mjestu izbornika Hrvatske?

“Jako je teško suditi izvana ako ne pratite analize i sastanke te rad na treninzima. Siguran da je donio neki novi sistem, a da se kod nas radi totalno drugačije. Od pristupa treninzima, analize i ozbiljnosti, a kod Skandinavaca je opuštenije i normalno da neki igrač ne dođe na vrijeme ili dobije dozvolu od izbornika zbog obveza. Kod nas je to kao sveto pismo. Sve mora biti ustrojeno i kao da si u vojsci. Takav režim opterećuje igrače, a Islanđanima to daje jednu notu opuštenosti. Kada je opušteno, onda je tako. Kada je čvrsto i tvrdo, igrači se moraju tako postaviti da se opuštenost ne prenese na teren. Smatram da svaki novitet ne mora biti dobar i najbolji, ali donosi nešto novo i vidjet ćemo što je Sigurdsson donio novo u hrvatski rukomet.”

Duvnjak je najavio kako mu je ovo Svjetsko prvenstvo zadnje jer se oprašta od reprezentacije. Kako vi gledate na njegovu dosadašnju karijeru?

“Mnogo velikih igrača je završilo karijeru. Naravno da godine stižu Duvnjaka. Ja njega obožavam i volim te je za mene jedan od najboljih igrača, koji je ikada izašao na teren. On je timski igrač, koji nosi svoju momčad. Da ga stavite u bilo koju europsku ekipu ili reprezentaciju, bit će favorit za osvajanje medalje. Hrvatska je sretna da ima igrača poput njega, a njegov odlazak netko će morati nadomjestiti. Molio bih navijače, ljude i njegove suigrače da učine sve kako bi Duvnjak mogao zaključiti karijeru na najbolji mogući način. To je osvajanje medalje, koja bi bila poklon od strane hrvatske javnosti i suigrača. Oni trebaju biti sretni da su igrali sa takvim asom. Duvnjak je neviđeno čudo.”

Vi ste izbornik Katara, a vaši suparnici u grupnoj fazi su Austrija, Francuska i Kuvajt. Otvarate sa Francuskom, a nakon toga igrate sa Austrijom i Kuvajtom.

“Da sam izbornik Danske, Hrvatske ili Njemačke, možda bih mogao drugačije komentirati Francusku. Sada vodim Katar i uloga favorita sigurno je na strani Francuske. Koliko Katar trenutačno može, to ću znati poslije pripremnih utakmica sa Alžirom i Slovenijom. Francuska je veliki favorit protiv nas. Austrija također, ali ne u tolikoj mjeri kao Francuska. Sa Austrijom mogli bi odigrati dobru utakmicu i eventualno ostvariti iznenađenje. Kuvajt bi morali dobiti jer to je biti ili ne biti za plasman u drugi krug. Ne bih htio da na mojoj reprezentaciji netko pravi gol-razliku, nego da se Francuzi i Austrijanci dobro pomuče. Naš cilj je da predstavimo dobar i ozbiljan rukomet, a kao trenera zadovoljilo bi me da ostvarimo dvije pobjede u prvom i jedno slavlje u drugom krugu.”

Kako komentirate incident u kojem je Kos teško ozlijedio Mandića?

“Samo Kos zna što se dogodilo u njegovoj glavi i zbog čega je došlo do sukoba. Svi mi sa strane možemo gledati na ovaj ili onaj način, ali to je bilo izuzetno ružno. Taj sukob poremetio je rad trenera Petkovića, ugled Zagreba i karijeru dvojice sjajnih mladića, koji su nadprosječni talenti na svojim pozicijama. Mandić je prošle i ove godine eksplodirao te je bio stup obrane Zagreba u svakoj utakmici Lige prvaka.

U reprezentaciji čak je pokazao kvalitetu i ovo je veoma veliki gubitak. Kako za reprezentaciju na SP-u, tako za Zagreb. Međutim, nadam se da će se oporaviti kada krene nastavak sezone. Kos je ugrozio svoju sjajnu karijeru, a prije nekoliko godina proglašen je za najboljeg mladog rukometaša Europe. Prošle godine igrao je vanserijski i puno europskih te kvalitetnih klubova zainteresiralo se za njega. Poslije incidenta nitko se nije javio od tih ozbiljnih klubova da ga uzme jer je na kraju otišao u Erlangen. Veliki klubovi neće riskirati da imaju bombu u ekipi, a Kos je od bombe-igrača postao bomba-karakter.

Dok ne dokaže suprotno, karijeru će morati nastaviti u klubovima koji su ispod razine njegove kvalitete. Ako se javno ispričao, to je malo kasno. Osobno znam Kosa i mislim da je dobro dijete te ne znam zbog čega je tako reagirao. Dobro da je otišao iz Zagreba i nadam se da će nastaviti uspješnim putem te da će izrasti u igrača u kojeg očekujemo.”