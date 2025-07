Čilić i Đoković za SK o svojoj dugovječnosti: ‘Nećemo otkrivati sve tajne’

Podijeli :

Marin Čilić je ekskluzivno za Sport Klub komentirao prolazak u drugi tjedan Wimbledona, a onda se intervjuu pridružio Novak Đoković.

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 4. kolo Wimbledona nakon 6-3, 3-6, 6-2, 6-4 pobjede protiv Španjolca Jaumea Munara nakon tri sata i šest minuta igre u 3. kolu.

Za Čilića je ovo 27. put u karijeri kako se plasirao u osminu finala na Grand slam turniru, a prvi nakon US Opena 2022. i velikih problema s ozljedama koje su uslijedile. U Wimbledonu je Čilić po sedmi put stigao u drugi tjedan, ali prvi put nakon 2017. godine kada je igrao i finale.

Nakon još jedne sjajne predstave u All England Clubu, Čilić je podijelio svoje dojmove pred kamerama Sport Kluba.

Od 2017. prvi ulazak u drugi tjedan Wimbledona. Munar je bio neugodan protivnik, zbilja je sve vraćao.

“Pa da, pričali smo već o tome, a i igrao sam protiv njega. Znam kakav je igrač, vrlo neugodan. Čak sam sinoć pogledao njegov meč protiv Marozsana, mislio sam da je Marozsan malo kvalitetniji igrač na travi, međutim uspio ga je pospremiti”, govorio je Čilić našem Nevenu Cvijanoviću.

A potom se pojavilo jedno dobro poznato lice – Novak Đoković.

Vas dvojica ‘nalupate’ sve ove mlade, pa nema smisla više ni da dolaze ovdje…

“Zar mi nismo mladi”, kroz smijeh je odgovorio Čilić.

“To je sve stvar perspektive, kuta gledanja”, nadovezao se Đoković.

Što vas dvojicu čini tako dugovječnima?

“Nećemo odati sve tajne”, poručili su Čilić i Đoković.

Nakon kratke digresije u društvu najtrofejnijeg tenisača ikada, Čilić je nastavio s analizom meča:

“Pričali smo da je Munar tvrd orah. Dečko igra fantastično. Nije ga jednostavno dobiti, moraš odraditi cijeli meč za to. Zadovoljan sa svime, igrom i strategijom. Naravno, bilo je tu malih uspona i padova, ali to je normalno za meč od tri sata.”

Popularni ‘Mrnja’ se osvrnuo na gubitak drugog seta:

“Cijelo vrijeme je on bio tu negdje. Čak i u prvom setu te početkom drugog seta je prijetio. Kroz cijeli meč je bio sjajan na reternu, odlično je pokrivao teren i nije bilo jednostavno osvajati lake poene. Tjerao me da radim. Izgubio sam taj drugi set, ali dobro… Konsolidirao sam se i fokusirao na efikasnost te bolji postotak ubačaja prvog servisa. To mi je pošlo za rukom i bila su to fantastična dva seta.”

Opet si sjajno servirao i kontrolirao svoje servis-gemove.

“Mislim da je tu širina moje igre došla do izražaja. Protiv Drapera, vjerujem da sam imao puno više slobodnih poena, dok sam danas morao raditi više, igrati s osnovne linije i dobro koristiti forhend, odnosno te udarce nakon servisa. Na to sam spreman i mislim da sam odigrao jako pametno te mirno iskontrolirao meč do kraja.”

Sljedeća prepreka je mladi Talijan – Flavio Cobolli. Od njega si već gubio u dva navrata, ali ovo sada je neki drugi Marin Čilić.

“Drugačiji su uvjeti. Mislim da je fantastičan zemljaški tenisač. Odlična atleta, sjajan forhend… Mislim da mu je ovo najbolji rezultat na Wimbledonu, ali danas je pokazao sjajnu igru protiv Menšika. Uspio sam pogledati par gemova prije početka mog meča. Od njega moram očekivati čak viši nivo. Nadam se da ću to uspjeti izjednačiti i držati. Sigurno će me on i atletski izazvati, ali nadam se da se mogu izdignuti na tu stepenicu više. Sigurno će mi to trebati i nadam se da ću to uspjeti potkrijepiti i na terenu.”

Meč Čilića i Cobollija igra se u ponedjeljak