Podravka upisala visoki poraz u Ligi prvakinja i došla na korak od ispadanja

Foto: RK Podravka Vegeta

Hrvatske prvakinje, rukometašice koprivničke Podravke, poražene su s uvjerljivih 26:37 (13:19) od danskog Esbjerga u prvoj utakmici doigravanja za plasman u četvrtfinale Lige prvakinja, odigranoj u subotu u koprivničkoj dvorani Josip Samaržija Bepo.

Izabranice Ivice Obrvana su bile ravnopravne suparnice favoriziranim gošćama, a onda se Esbjerg od 7:7 serijom 4:0 prvi put osjetnije odvojio u 16. minuti. Do poluvremena je prednost danske ekipe narasla na šest golova (13:19), a u 39. minuti su gošće uspjele doći nadomak dvoznamenkastoj razlici (15:24).

U sljedećih 11 minuta je Podravka zaigrala s manje pogrešaka i s puno boljom realizacijom, što je rezultiralo smanjenjem zaostatka na samo četiri gola (24:28). No, u posljednjih deset minuta dvoboja Dankinje su gotovo svaku pogrešku i promašaj domaćih igračica pretvarale u pogotke na suprotnoj strani, postigavši devet, a primivši dva gola za uvjerljivu pobjedu i gotovo već prije uzvrata osigurale plasman u četvrtfinale.

Matea Pletikosić je postigla šest pogodaka za Podravku, a četiri puta je mrežu zatresla Klara Birtić. Koprivničke vratarice Lucija Bešen i Antonia Tucaković su zajedno imale samo sedam obrana.

Gošće je s 11 golova predvodila Henny Ella Reistad, a četiri igračice su postigle po tri pogotka. Anna Opstrup Kristensen je imala 13 obrana (33%).

Uzvratna utakmica u Danskoj je na rasporedu u nedjelju, 29. ožujka (14 sati).