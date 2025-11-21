‘Kraljice šoka’ izgubile od Senegala u prvoj utakmici Croatia Cupa

Podijeli :

Foto: Hrvatski rukometni savez

U prvom susretu Croatia Cupa u Novigradu/Cittanovi, hrvatska ženska seniorska rukometna reprezentacija poražena je od Senegala 27:29. Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Od 18 igračica koje ima na završnim pripremama, izbornik Ivica Obrvan odlučio je pričuvati Kristinu Prkačin koja je u posebnom trenažnom procesu zbog nedavne operacije koljena. Sve ostale rukometašice bile su u zapisniku. Senegal je pak u Hrvatsku stigao s 18 igračica. I sve su se našle na popisu za susret u Novigradu.

Hrvatsku reprezentaciju kao kapetanica povela je Dejana Milosavljević. A naša početna postava bila je – Lea Zetović na vratima, Lara Burić i Katja Vuković na krilima. Crtu je držala Sara Šenvald, a na vanjskim pozicijama za početak bile su Tina Barišić lijevo, Dejana Milosavljević u sredini te Katarina Pavlović desno.

Obje reprezentacije krenule su s obranama 6-0. Hrvatska je lijepo otvorila susret i za nešto više od dvije minute povela 2:0. Senegal je svoj prvi pogodak postigao tek u petoj minuti. A onda je na to dodao još dva i u sedmoj minuti poveo 2:3.

Dosta problema zadavala nam je senegalska agresivna, na nogama jako brza obrana pa je kod rezultata 3:5 hrvatski izbornik odlučio pozvati minutu predaha. Mijenjali smo obranu. Veronika Babara dobila je zadaću da izađe naprijed u obrani 5-1.

Bila je to dobra odluka jer smo na ulasku u 20. minutu uhvatili priključak i stigli na minus jedan (8:9). Bio je to razlog da senegalski izbornik pozove minutu predaha. I on je kao i naš izbornik dosta rotirao u prvom dijelu, tražeći postavu koja može odigrati u oba pravca bez zamjena.

I čini se da je uspio jer Senegal je serijom 0:3 u 23. minuti pobjegao na plus četiri (8:12). Jako su se mučile hrvatske rukometašice da pronađu slobodan prostor za udarac. Senegalke su vrlo hrabro izlazile na naše vanjske igračice, na 9-10 metara uzdajući se u svoje brze noge i agresivnost. Četiri minute prije predaha Senegal je imao pomalo zabrinjavajućih pet razlike (9:14), ali su naše rukometašice uspjele povezati tri pogotka za redom i do predaha stići do 12:14 . Bilo je to najbolje razdoblje u igri Hrvatske. Ostalo je samo pitanje mogu li to ponoviti u nastavku.

Drugi smo dio otvorili pogotkom i približavanjem na minus jedan. Pa smo poklonili jednu loptu Senegalu nakon obrane Lucije Bešen, primili pogodaka i onda propustili iskoristiti sedmerac. A Senegal je sve te poklone rado primio i nizom od čak pet pogodaka za redom, pobjegao na najveću razliku u susretu od čak šest pogodaka (13:19). A tek je sedam minuta prošlo u drugom poluvremenu.

Hrvatska klupa je nakon minute odmora odlučila da zaigramo sedam na šest. I to nas je jednim dijelom vratilo u igru. Točno na sredini poluvremena stigle su naše igračice na minus tri (18:21).

U brojnim zamjenama koje je napravio, Senegal se malo pogubio u napadačkom dijelu. Dobra je bila i naša obrana pa smo se na ulasku u zadnjih deset minuta približili na dva pogotka zaostatka (22:24).

Pet minuta prije kraja konačno su hrvatske rukometašice stigle na samo pogodak zaostatka (24:25). Ali do poravnanja ili pobjede jednostavno nisu mogle. Senegalke su ostale čvrste do kraja i zasluženo slavile (27:29). Sa sedam pogodaka najučinkovitija u našim redovima Tina Barišić. Odličnu utakmicu odigrala je mlada Veronika Babara koja je postigla četiri pogotka iz četiri pokušaja. Kod Senegala prvo ime Dounia Abdourahim sa sedam pogodaka.

Sutra u 17.00 sati na Croatia Cupu igraju Poljska i Senegal, a turnir će završiti u nedjelju 23. studenog susretom Hrvatske i Poljske koji je na rasporedu također u 17.00 sati.