Hrvatski vratari briljirali u pobjedama svojih ekipa u Ligi prvaka

Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Sjajnu večer imali su hrvatski rukometaši u Ligi prvaka. U gostujućoj pobjedi Magdeburga nad GOG-om briljirao je Matej Mandić na vratima, a na istoj poziciji sjajan je bio i Mirko Alilović koji je vodio svoju Wislu Plock do pobjede. Za Poljake je dobar bio i Lovro Mihić dok je Ivan Pešić bio sjajan na golu Nantesa u kratkom vremenu dok je bio na parketu.

U ranijem terminu Lige prvaka dva su hrvatska vratara bila u akciji. Mirko Alilović branio je za Wislu protiv Eurofarma iz Pelistera dok je Matej Mandić branio boje Magdeburga na gostovanju kod danskog GOG-a. Obojica su imali sjajne predstave. Nekadašnji hrvatski reprezentativac upisao je devet obrana u pobjedi 36:25 dok je Mandić zabilježio 11 obrana i jedan pogodak u pobjedi aktualnih prvaka 39:30.

Aliloviću su se u pobjedi pridružili Lovro Mihić i Leon Šušnja. Lijevo krilo zabilo je četiri pogotka dok je pivot jednom tresao protivničku mrežu. Obje ove pobjede pomažu Zagrebu jer se ni GOG, a ni Eurofarm nisu uspjeli odvojiti. Obje ekipe su sada na dva osvojena boda što je za dva više od Zagreba koji je na posljednjem mjestu kao jedini bez osvojenog boda u skupini B.

U kasnijem terminu Hrvatska je na parketu imala samo Ivana Pešića. Hrvatski vratar branio je boje Nantesa protiv Sportinga na gostovanju u Portugalu. Hrvatski vratar branio je u završnici utakmice, a za to kratko vrijeme upisao je sjajnih 7 obrana iz 12 protivničkih pokušaja. Njegov Nantes je upisao pobjedu 39:28 te su sada na četiri boda iz četiri odigrane utakmice.