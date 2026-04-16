Hrvatski rukometaš Josip Šarac bori se s teškom bolešću

Podijeli :

Foto: Goppingen

Rukometnu javnost potresla je vijest iz Njemačke o ozbiljnoj bolesti hrvatskog reprezentativca Josip Šarac (28). Njegov bivši klub Göppingen objavio je zabrinjavajuće informacije, naglasivši kako je u ovom trenutku sport potpuno u drugom planu.

Njemački prvoligaš Frisch Auf Göppingen oglasio se na društvenim mrežama emotivnom porukom koja je snažno odjeknula među navijačima i u sportskoj javnosti. Iako detalji o njegovom zdravstvenom stanju nisu otkriveni, iz kluba su jasno dali do znanja da je pred njim najvažnija životna borba.

“Nedavno nas je zatekla tužna vijest. Naš bivši igrač Josip Šarac teško je bolestan, što nas je sve duboko pogodilo. O rukometu se sada uopće ne može razmišljati, apsolutni prioritet je njegov oporavak”, objavio je njemački klub, poželjevši Šarcu mnogo snage u razdoblju koje slijedi.

Šarac je četiri godine bio član Göppingena i tijekom tog razdoblja ostavio značajan trag. Klub je napustio prošlog ljeta kao jedan od ključnih igrača, a navijači ga posebno pamte po sjajnoj partiji protiv Stuttgarta, kada je u završnici svojim potezima donio pobjedu momčadi.

“Četiri godine u Njemačkoj, četiri godine u Göppingenu, uvijek u EWS Areni. Bilo je zaista prekrasno. Hvala vam, Hölle Süd”, rekao je Šarac u lipnju prošle godine pri odlasku. “Bilo je to uistinu lijepo razdoblje, no sada je vrijeme za nešto novo.”

Karijeru je potom nastavio u mađarskom klubu Tatabányji, gdje je odmah pokazao svoju kvalitetu. U prvih devet prvenstvenih susreta postigao je 27 pogodaka, a posebno se istaknuo sa šest golova u važnoj utakmici protiv Balatonfüredija. Međutim, početkom studenog prošle godine ozlijedio je ruku u jednoj kup utakmici, a klub je tada izvijestio da se radi o potrganim ligamentima.

Posljednji nastup upisao je krajem studenog 2025. u susretu EHF Europskom kupu protiv švicarskog Suhr Aaraua, nakon čega više nije igrao.

Krajem ožujka oglasila se i Tatabánya, koja također nije iznosila detalje, ali je potvrdila ozbiljnost situacije.

“Zbog zdravstvenih razloga ove sezone više ne možemo računati na Josipa Šarca. Sada je najvažnije da ozdravi”, poručili su iz mađarskog kluba. Podršku su mu putem društvenih mreža uputili i njemački klubovi TBV Lemgo Lippe i Füchse Berlin.

Josip Šarac je s hrvatskom reprezentacijom 2020. godine osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu 2020, što mu je bilo prvo veliko natjecanje u nacionalnom dresu.

“Početak te godine pamtit ću cijeli život. Europsko prvenstvo s Hrvatskom bilo je za mene nezaboravno iskustvo. To mi je bilo prvo natjecanje s A reprezentacijom i odmah je stigla medalja, srebrna zlatnog sjaja. Sve je zaista bilo kao u snu, od naše igre i atmosfere u momčadi i na tribinama do svih onih dočeka, prvo u Zagrebu, zatim u Mostaru i na kraju onog najslađeg u mom Ljubuškom. To ću sigurno pamtiti cijeli život”, izjavio je tada Šarac.