Hrvatske rukometašice teško poražene na startu Svjetskog prvenstva

xHenkxSeppenx via Guliver

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija svoj je nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu započela 24-33 (12-13) porazom od Rumunjske u dvoboju 1. kola skupine A u Rotterdamu.

Najefikasnija u sastavu Hrvatske bila je Tina Barišić sa sedam golova, dok je Sorina-Maria Grozav imala isti učinak kod Rumunjske.

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu protiv Rumunjske, poglavito u napadu te je nakon šest minuta vodila sa 5-2. No, tada je uslijedilo prvo krizno razdoblje od gotovo sedam minuta bez gola tijekom kojega je Rumunjska uhvatila rezultatski priključak. Nakon nekoliko minuta igre gol-za-gol Hrvatska je držala prednost od 8-7, ali onda se dogodila druga velika napadačka kriza koju je Rumunjska iskoristila da serijom 5-0 preuzme kontrolu rezultata koju više nije ispuštala do kraja susreta.

Izabranice Ivice Obravana uspjele su se primaknuti na minimalni zaostatak 12-13 do poluvremena, ali već početkom nastavka Rumunjska se golovima Pope i obranama Dumanske odvojila na osjetnih 16-13. Prednost Rumunjske prvi je put dosegnula pet golova točno na sredini drugog dijela kada je bilo 22-17, a zatim je ta prednost nastavila rasti sve do najvećih 29-19 u 53. minuti.

Za dva dana Hrvatska će u 2. kolu igrati protiv Danske, dok će u zadnjem, 3. kolu igrati protiv Japana u ponedjeljak.