Hrvatske rukometašice nakon drame svladale Španjolsku u lovu na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

U prvom susretu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo 2025. godine, hrvatske rukometašice su u Koprivnici pobijedile Španjolsku sa 27-26 (17-12).

Uzvratni susret je za tri dana u Algecirasu, a bolje iz ova dva ogleda izborit će vizu za SP koje će se koncem godine održati u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Španjolske su bolje otvorile susret, povele su 3-1, no Hrvatska je serijom 6-1 okrenula rezultat stigavši do prednosti 7-4. U 23. minuti odabranice Ivice Obrvan su povele s pet razlike (14-9), a u 26. minuti su imale najvećih +6 u prvom dijelu (15-9). Španjolke su do poluvremena uspjela smanjiti na 17-12.

Hrvatsku su u prvom poluvremenu predvodile Tina Barišić i Klara Birtić sa po pet golova, dok je Lucija Bešen imala šest obrana.

Španjolska je daleko bolje ušla u nastavak vrlo brzo smanjivši zaostatak na dva gola minusa (18-16), da bi se nakon devet minuta igre hrvatska prednost istopila na samo gol viška (19-18) pa je Obrvan bio prisiljen pozvati minutu odmora.

Nažalost, niti predah nije donio promjene na terenu, Španjolska je u 40. minuti izjednačila na 19-19, da bi u 42. minuti stigla i do prednosti 20-19. Obrvan je drugom minutom odmora pokušao “prodrmati” ekipu i uslijedilo je hrvatskih 2-0 za novu prednost 21-20.

U posljednjih osam minuta ušlo se s hrvatskih +2, no Španjolska je serijom 3-0 četiri minute prije kraja stigla do gola prednosti (24-23). U završnici je Hrvatska još jednom okrenula rezultat izborivši minimalnu pobjedu, 27-26.

Najefikasnije u hrvatskim redovima bile se Barišić i Birtić sa po sedam golova, dok su Katarina Ježić i Andrea Šimara dodale po tri gola. Bešen je na koncu sakupila osam obrana.

Na suprotnoj strani najefikasnije su bile Alicia Fraga Fernandez i Danila So Degado Pinto sa po pet golova.

Svjetsko prvenstvo rukometašica na rasporedu je od 26. studenog do 14. prosinca ove godine u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Nastupit će 32 reprezentacije, a do sada je plasman osiguralo 19 reprezentacija. Naslov će braniti Francuskinje koje su u finalu u Herningu 2023. pobijedile Norvešku.

Hrvatska je do sada na svjetskim prvenstvima sudjelovala osam puta, a najbolji rezultat je ostvarila 1997. u Njemačkoj zauzevši šestu poziciju.