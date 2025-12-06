Hrvatske rukometašice do druge pobjede na SP-u, u igri su za 25. mjesto

Podijeli :

xGrantxHubbsx via Guliver

Hrvatska je u subotu upisala i drugu pobjedu u grupnoj fazi Predsjedničkog kupa na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj i Njemačkoj svladavši sa 34-25 (19-10) Urugvaj.

Urugvaj se dobro držao u prvih deset minuta prvog poluvremena kada je rezultat 6-5 za Hrvatsku, no onda Urugvajke rade nekoliko grešaka i Hrvatska se odvaja da bi u 20. minuti vodila 12-7. Do 28. minute Hrvatska ima prednost od 11 golova, no onda u samoj završnici Urugvajke smanjuju na jednozanemnkasti zaostatak 19-10.

Nakon tri minute prvog poluvremena Hrvatska ima prednost od 11 golova, ali Urugvajke smanjuju. Do kraja utakmice je vodstvo Hrvatske bilo 9-10 golova.

Najbolja u redovima Hrvatske bila je Dajana Milosavljević s osam pogodaka, Andrea Šimara je dodala šest, Katarina Pavlović pet i Tena Petika četiri. Vratarke Lucija Bešen i Zetović su imale svaka po pet obrana. Urugvaj je s pet pogodaka predvodila Paola Eastman.

Ovo je druga pobjeda Hrvatske u grupnoj fazi Predsjedničkog kupa i u ponedjeljak u trećem kolu igra protiv Paragvaja s početkom u 11 sati. U slučaju osvajanja prvog mjesta u svojoj skupini hrvatske rukometašice igrat će na samom kraju prvenstva za 25. poziciju.