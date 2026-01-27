Hrvatska nadomak polufinalu, puno bi se toga moralo dogoditi da se ne plasiramo

Podijeli :

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu protiv Slovenije na Europskom prvenstvu.

Slavljem 29:25 osvojila je tri boda i došla nadomak plasmana u polufinale. Uoči posljednje utakmice skupine protiv Mađarske, koja je na rasporedu sutra, Hrvatska među četiri najbolje momčadi Europe može proći bez obzira na ishod tog susreta.

Što Hrvatskoj treba za prolazak u polufinale?

U polufinale će se plasirati dvije najbolje reprezentacije iz skupine. Kasnije danas Švedska igra protiv Mađarske, a taj dvoboj mogao bi dodatno razjasniti situaciju, iako se očekuje švedska pobjeda kojom bi se skandinavska selekcija praktički osigurala mjesto među najboljima.

Hrvatska računica je jasna. U slučaju pobjede protiv Mađarske u zadnjem kolu, sigurno će biti među dvije najbolje momčadi u skupini. No, čak i u slučaju kiksa u zadnjem kolu ima šanse proći među četiri najbolje ekipe u Europi.

U slučaju poraza protiv Mađarske, Hrvatska mora navijati za Sloveniju protiv Islanda. Tada bi Hrvatska imala isti broj bodova kao i Slovenija, ali i pobjedu u međusobnom omjeru. Hrvatskoj će vrlo vjerojatno biti dovoljan i remi s Mađarskom.

Bodom u zadnjoj utakmici ispala bi samo ako Island pobijedi Sloveniju, a Švedska u zadnje dvije utakmice uzme točno tri boda. Tada bi se zatvorio krug između Hrvatske, Islanda i Švedske u kojoj Hrvatska ima najslabiju gol-razliku.