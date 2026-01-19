Hrvatska je milimetar od drugog kruga, evo što se sve mora dogoditi da ipak ispadnemo

Hrvatska rukometna reprezentacija uvjerljivom pobjedom protiv Nizozemske 35:29 praktički je osigurala plasman u drugi krug Europskog prvenstva.
Konačna potvrda dolaska među 12 najboljih trebala bi stići nakon dvoboja Švedske i Gruzije, pod uvjetom da rezultat bude u skladu s očekivanjima.
Teoretski, Hrvatska još može ostati bez drugog kruga samo u vrlo malo vjerojatnom scenariju – ako Gruzija pobijedi i Švedsku i Nizozemsku, a Hrvatska izgubi od Švedske. U tom slučaju odlučivala bi gol-razlika u krugu tri reprezentacije, no takav rasplet smatra se gotovo nemogućim.
Realniji je scenarij borba Hrvatske i Švedske za prvo mjesto u skupini i prijenos bodova u sljedeću fazu natjecanja. Pobjednik tog susreta prenijet će dva boda, poraženi će u drugi krug ući bez bodova, dok bi u slučaju remija obje reprezentacije prenijele po jedan bod.
