Hrvatska doznala protivnike u kvalifikacijama za rukometni Euro

Hrvatska rukometna reprezentacija natjecat će se za plasman na Euro u skupini s Nizozemskom, Finskom i Litvom.

Legenda hrvatskog rukometa vraća se u Zagreb

Hrvatska je na ovogodišnjem Euru osvojila broncu slavljem protiv Islanda, a u kvalifikacijama za 2028. cilj je ponoviti uspjeh i osigurati mjesto među najboljima.

Kvalifikacije počinju 4. studenog, a na prvenstvo će se izravno plasirati prve dvije reprezentacije iz svake skupine, dok će četiri najbolje trećeplasirane također izboriti nastup.