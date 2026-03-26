Hrvatska doznala protivnike u kvalifikacijama za rukometni Euro

Europsko prvenstvo 2028. godine u rukometu održat će se u Španjolskoj, Portugalu i Švicarskoj, a danas je održan ždrijeb kvalifikacijskih skupina.
Hrvatska rukometna reprezentacija natjecat će se za plasman na Euro u skupini s Nizozemskom, Finskom i Litvom.
Hrvatska je na ovogodišnjem Euru osvojila broncu slavljem protiv Islanda, a u kvalifikacijama za 2028. cilj je ponoviti uspjeh i osigurati mjesto među najboljima.
Kvalifikacije počinju 4. studenog, a na prvenstvo će se izravno plasirati prve dvije reprezentacije iz svake skupine, dok će četiri najbolje trećeplasirane također izboriti nastup.
