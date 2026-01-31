Gidsel: Rijetko sam igrao ovako brutalnu utakmicu kao što je bila ova

Podijeli :

Guliver Image

U finalu Europskog prvenstva sastat će se reprezentacije Danske i Njemačke, nakon što su domaćini u drugom polufinalu svladali Islanđane s 31:28.

Dance je do pobjede prevodio Mathias Gidsel sa sedam pogodaka, šest ih je postigao Johan Hansen, a pet Simon Pytlick.

O intenzitetu utakmice nakon susreta govorio je Mathias Gidsel, koji je priznao da rijetko pamti ovako brutalnu utakmicu.

“Rijetko sam bio dio utakmice koja je bila toliko brutalna i fizički zahtjevna kao ova”, rekao je Gidsel pa dodao da smatra kako granica dopuštenog nije prijeđena:

“Nije bilo prljavih startova, ali pogledajte koliko je situacija jedan na jedan primala naša središnja obrana. Ja sam stajao na krilu i samo razmišljao koliko im mora biti teško.”

Simon Hald zbog zdravstvenih problema morao je napustiti igru na poluvremenu.

“Kad je Hald izašao, zadatak je postao iznimno težak. Zato sam još ponosniji što smo to izdržali. Nismo samo igrali dobar rukomet, nego smo se doslovno izborili za pobjedu. U sredini su se izmjenjivali Arnoldsen i Hoxer i morali smo se prilagođavati”, rekao je Gidsel.